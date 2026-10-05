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Efeler'de Kardeşeli projesi ihtiyaç sahibi ailelere umut taşıyor

Efeler Belediyesi'nin EFESYA koordinasyonunda yürütülen Kardeşeli projesi, tespit edilen ihtiyaç sahiplerine düzenli gıda paketleri ulaştırıyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Emre Koç

Efeler'de Kardeşeli projesi ihtiyaç sahibi ailelere umut taşıyor

Efeler'de Kardeşeli projesi ihtiyaç sahibi ailelere umut taşıyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Efeler Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. EFESYA (Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı) koordinasyonunda yürütülen Kardeşeli projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda desteği düzenli biçimde sağlanıyor.

Başkan Anıl Yetişkin öncülüğünde sosyal projeleri önceliklendiren belediye, ilçe genelindeki dayanışma ağını genişletmeyi sürdürüyor. Dezavantajlı vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik saha çalışmaları devam ederken, desteklerin etkin ve titiz bir şekilde dağıtılması hedefleniyor.

nasıl uygulanıyor:

EFESYA ekipleri, başvuru yapan ve yapılan sosyal incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşları tek tek tespit ediyor. Büyük bir titizlik içinde hazırlanan temel gıda kolileri paketleniyor ve ekipler tarafından ilçe genelindeki hanelere bizzat ulaştırılıyor. Bu süreç, müracaat ve inceleme aşamalarının eşgüdümlü yürütülmesiyle uygulanıyor.

başkanın mesajı ve halkın değerlendirmesi:

Göreve geldiği günden bu yana halkın içinde yer alan ve vatandaşların sorunlarıyla birebir ilgilenen Başkan Anıl Yetişkin, projenin toplumda köprüler kurduğunu vurguluyor. Yetişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Efeler’de hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Kardeşeli projemizle hemşehrilerimizin sofrasına bolluk, yüzüne tebessüm olmaya gayret ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz"

Evlerine gıda paketleri ulaştırılan vatandaşlar da projeden duydukları memnuniyeti paylaştı. Zor günlerinde yanlarında olan Başkan Yetişkin ve belediye ekiplerine teşekkür eden ilçe sakinleri, "Başkanımız Anıl Yetişkin her zaman halkın içinde, bizimle birlikte. Zor zamanlarımızda belediyemizin desteğini yanımızda hissetmek bize güven veriyor. Başkanımıza ve bu projede emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederiz" diye konuştu.

Efeler Belediyesi, Kardeşeli projesiyle yerel düzeydeki destek ağını güçlendirerek ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamayı ve toplumsal dayanışmayı sürdürmeyi taahhüt ediyor.

EFELER’İN PROJESİ İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİ SEVİNDİRİYOR

EFELER’İN PROJESİ İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİ SEVİNDİRİYOR

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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