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Efeler'de odun deposundaki yangın itfaiyeyle söndürüldü

Efeler'de sabah çıkan odun deposu yangını, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Efeler'de odun deposundaki yangın itfaiyeyle söndürüldü

olay yeri ve yangının başlangıcı:

Aydın'ın Efeler ilçesi Ata Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir işletmenin odun deposunda yangın çıktı. Depodaki odunlar, yetkililerin aktardığına göre henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı ve kısa sürede depoyu sardı.

itfaiye müdahalesi ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun çaba sonucu yangını kontrol altına aldı ve alevlerin çevredeki işletmelere sıçraması engellendi. Bölgede halen soğutma çalışmaları devam ediyor.

soruşturma ve inceleme:

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. Yetkililer, yangının kesin sebebini tespit etmek üzere delil toplama ve çevre güvenliğini sağlama çalışmalarını sürdürüyor.

AYDIN’DA ODUN DEPOSU YANGINI

AYDIN’DA ODUN DEPOSU YANGINI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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