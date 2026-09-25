Efeler'de okul kantinlerinde hijyen ve fiyat denetimi

Denetimin amacı ve kapsamı

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm okul kantinlerinde çocukların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hem raflarda satışa sunulan ürünler hem de depolama koşulları incelendi; temel hedef, gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve öğrenci sağlığının korunmasıydı.

Hangi hususlar mercek altına alındı:

Zabıta ekipleri, özellikle çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek ve satışı yasal olarak yasaklanan ürünlerin varlığını kontrol etti. Raf ve depolarda yer alan gıda maddelerinin son tüketim tarihleri titizlikle gözden geçirildi, mutfak bölümleri, hazırlık tezgahları, ekipman ve genel kullanım alanlarının halk sağlığı kurallarına uygunluğu değerlendirildi. Ayrıca, öğrenci ve velilerin ekonomik mağduriyetini önlemek amacıyla işletmelerdeki fiyat tarifeleri ve etiketler de denetim kapsamına alındı.

Bulgular, yaptırımlar ve takip:

Yapılan kontroller sonucunda hijyen, gıda güvenliği ve mevzuat kurallarına uymadığı tespit edilen bazı kantin işletmelerine ihtarname düzenlendi. Eksikliklerin giderilmesi yönünde işletmecilere gerekli uyarılar yapıldı ve alınması gereken önlemler bildirildi. Efeler Belediyesi yetkilileri, denetimlerin kararlılıkla süreceğini, ihtar alan işletmelerin çok kısa süre içinde yeniden kontrolden geçirileceğini ve kurallara uymayanlara karşı yasal işlemlerin uygulanacağını belirtti.

Denetimler, okul sağlığı açısından kritik olan noktaları görünür kılarken, kantin işletmecilerine de mevzuata uygun davranmanın önemi hatırlatıldı. Ekipler, okullarda düzenli aralıklarla bu tür kontrollerin devam edeceğini ve ailelerin güvenli beslenme beklentisinin korunacağını vurguladı.

AYDIN’DA OKUL KANTİNLERİNDE DENETİM