Efeler'de otizmli çocukların beslenme ve aile destek programı

Efeler Belediyesi'nde aile odaklı beslenme eğitimi

Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi'nde uygulanan proje, 2-5 yaş arasındaki otizmli çocuklarda görülen beslenme ve duyusal güçlüklerin çözümüne yönelik aile eğitimlerini merkezine alıyor. Çalışma, Özel Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında tasarlandı ve uygulayıcı olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Arş. Gör. Dr. Ayşe Kübra Söyler görev aldı.

Eğitimin içeriği ve disiplinlerarası yaklaşım:

Programın başlığı "Beslenme Problemlerinin Üstesinden Gelebiliriz; Otizmli Çocuklarda Beslenme ile İlişkili Sorunları İyileştirmeye Yönelik Bir Ebeveyn Eğitim Programı" olarak tanımlandı. Eğitimlerde sağlık bilimleri, diş hekimliği, psikoloji ve sosyal hizmet alanlarından uzman akademisyenler ailelerle buluştu. Oturumları yürüten isimler arasında Doç. Dr. Nazan Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Bahar Melis Akyıldız, Arş. Gör. Dr. Emre Cengiz, Dr. Öğr. Üyesi Halise Çinar, Dr. Aynur Çam, Uzm. Dt. Rana Bilici Köse ve Arş. Gör. Seda Eren bulunuyor.

Uzmanlar, otizmde beslenme sorunları, ebeveyn yaklaşımları, oral motor beceriler ve çiğneme bozuklukları ile ağız ve diş sağlığı konularında uygulamaya dönük bilgiler paylaştı. Program, özellikle çiğneme bozukluğu ve besin reddi yaşayan çocukların ebeveynlerine pratik stratejiler sunmayı hedefliyor ve disiplinlerarası müdahalelerle beslenme davranışlarında iyileşme amaçlanıyor.

Psikososyal destek ve hedeflenen sonuçlar:

Çalışma yalnızca beslenme sorunlarıyla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda ağız sağlığının korunması ve çürük oluşumunun önlenmesi üzerine de eğitim içeriyor. Eğitimler aracılığıyla ailelerin çocuklarının sağlıklı beslenme alışkanlıklarını desteklemeleri ve günlük yaşama katılımını artırmaları amaçlanıyor.

Programın psikososyal boyutu, çocuklardaki duyusal hassasiyetlerin aileler üzerinde yarattığı yükü hafifletmeye odaklanıyor. Uzmanlar tarafından yürütülen oturumlarda ebeveynlik stresi ve kaygının azaltılmasına yönelik baş etme becerileri paylaşıldı; bu sayede ebeveynlerin yaşam kalitesinin ve günlük işlevselliğinin artırılması hedefleniyor.

EFELER BELEDİYESİ OTİZM YAŞAM MERKEZİ’NDE YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA, BESLENME VE DUYUSAL SORUNLAR YAŞAYAN 2-5 YAŞ ARASINDAKİ OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNE FARKLI DİSİPLİNLERDEN UZMANLAR TARAFINDAN EĞİTİM VERİLİYOR.