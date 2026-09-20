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Efeler'de otluk yangını evlerin eşiğinden döndü

Aydın Efeler'de otoban kenarındaki kuru otlukta çıkan yangın, rüzgarla hızla yayıldı; itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yerleşimlere sıçramadan kontrol edildi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 20:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Efeler'de otluk yangını evlerin eşiğinden döndü

Olayın özeti:

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Ovaeymir Mahallesi sınırları içinde Yeniköy Caddesi yakınlarındaki otoban kenarındaki kuru otluk alanda yangın çıktı. Vatandaşların alevleri fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı ancak ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi sayesinde alevler yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Müdahale ve sonuçlar:

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına birden fazla araç ve personelle müdahale etti. Ekipler alevleri söndürmenin yanı sıra yangının tekrarlama olasılığına karşı yoğun şekilde soğutma çalışması yürüttü. Uyarı ve tahliye gerektirecek bir durum oluşmadı; yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındığı için can kaybı veya yaralanma bildirimi yapılmadı.

Olası neden ve soruşturma:

İlk değerlendirmelere göre yangının, otoban kenarından bir araçtan atılan sigara izmaritinin kuru otları tutuşturması sonucu başlamış olabileceği düşünülüyor. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, özellikle rüzgarlı ve kurak havalarda yol kenarı atıkları ve açık ateş uygulamalarının risk oluşturduğunu hatırlattı.

Bu tür yangınların yerleşimlere yakın alanlarda hızla büyüdüğü göz önüne alındığında, vatandaşlara yol kenarına çöp bırakmamaları, araç içi atıkları güvenli şekilde bertaraf etmeleri ve olası duman ya da alev görülmesi halinde derhal 112 ve güvenlik birimlerine haber vermeleri çağrısında bulunuldu.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE EVLERE YAKIN OTLUK ALANDA ÇIKAN VE RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE GENİŞ...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE EVLERE YAKIN OTLUK ALANDA ÇIKAN VE RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE GENİŞ ALANA YAYILAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE YERLEŞİM ALANLARINA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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