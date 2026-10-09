Efeler'de otomobil tarlaya uçtu: sürücü hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AFG 097 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü S.K. yaralandı ve ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, Aydın-İncirliova yolu Kızılcaköy mevkiinde gerçekleşti. Yerel kaynaklar kazanın akşam saatlerinde meydana geldiğini belirtirken, sürücünün kontrolü nasıl kaybettiğine ilişkin detaylar henüz netleşmedi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü S.K. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ve kaza nedenine ilişkin inceleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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