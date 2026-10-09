Efeler'de parklar yenileniyor, öncelik çocuk güvenliği

efeler'de park ve yeşil alanlarda kapsamlı bakım çalışması:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde yürütülen çalışmalar, kent genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme işlemlerini kapsıyor. Saha uygulamalarını yürüten Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, halkın ortak kullanım alanlarında hem güvenliği hem de görsel düzeni güçlendirmeyi hedefliyor.

çocuk güvenliğine öncelik:

Çalışmalarda özellikle çocukların oyun alanlarındaki yaralanma risklerini azaltmaya yönelik adımlar ön plana çıkıyor. Park zeminleri, düşme ve çarpma kaynaklı zararları azaltan kauçuk zemin kaplamalarla yenileniyor. Darbe emici özelliği bulunan bu uygulama, çocukların daha güvenli koşullarda oyun oynamasına imkân tanırken ailelerin parkta daha huzurlu vakit geçirmesine katkı sağlıyor.

bakım, onarım ve kent estetiği:

Parklardaki yıpranan donanım ve alanlar bakım ve onarımdan geçiriliyor; eşya ve zemin düzenlemeleri yapılıyor. Bu kapsamlı müdahaleler, sadece güvenlik açısından değil aynı zamanda kentin görsel kimliğinin korunması ve yeşil alanların kullanım ömrünün uzatılması açısından da önem taşıyor. Ekipler, sürdürülebilir bir kullanım için düzenli bakım programlarını uygulamaya devam ediyor.

Mahalle sakinleri, gerçekleştirilen uygulamalardan memnuniyet duyduklarını belirterek özellikle çocuk güvenliğine yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı. Vatandaşlar, temiz, bakımlı ve güvenli yeşil alanların yaşam kalitesini artırdığını ifade ederek Anıl Yetişkin ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

EFELER’DE PARK VE YEŞİL ALANLAR BAKIMA ALINDI