Efeler'de rüzgarla yayılan zeytinlik yangını itfaiye sayesinde evlere ulaşmadı

Efeler'de zeytinlikte çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı yönlendirilmesi sayesinde yerleşimlere sıçramadan söndürüldü. Olay, Işıklı Mahallesi Güneybatı Otoyol Caddesi yakınlarında meydana geldi.

yangının çıkışı ve yayılma şekli:

Edinilen bilgiye göre, zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle kuru otlar kısa sürede tutuştu ve alevler hızla yayıldı. Yangının aynı bölgenin başka bir noktasında da başladığı bildirildi; bu durum söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler iki ayrı noktadaki alevlere kısa sürede müdahale ederek, zaman zaman tehdit oluşturan evlere alevlerin ulaşmasını engelledi. Müdahale sonucu yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı ve şu anda soğutma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını, bölgede soğutma ve güvenlik uygulamalarının devam ettiğini kaydetti.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE ZEYTİNLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİYLE EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.