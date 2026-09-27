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Efeler'de sanat yetenekleri sahaya çıkıyor: AYSEM kayıtları tamamlandı

Efeler'de AYSEM kurs kayıtları, öğrenciler ve velilerin yoğun ilgisiyle Efeler Anadolu Lisesi'nde tamamlandı; sanat eğitimleri yakında başlayacak.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Efeler'de sanat yetenekleri sahaya çıkıyor: AYSEM kayıtları tamamlandı

Efeler'de AYSEM kayıt süreci tamamlandı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen AYSEM (Aydın Sanat Eğitim Modeli) kapsamında Efeler'de düzenlenecek kursların kayıtları, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımıyla Efeler Anadolu Lisesi'nde tamamlandı. Sürecin, "Sanatla Uyum, Eğitimle Gelişim" vizyonuna uygun şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Kayıt yoğunluğu ve katılım:

Kayıtların yapıldığı alanda Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Efeler İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Çomruk, AYSEM İl Koordinatörü Aytaç Onur Demirtaş ve AYSEM Efeler İlçe Koordinatörü Serkan Arslanargun hazır bulundu. Eğitim yöneticileri, öğrenciler ve velilerle bir araya gelerek sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve başvuruların yoğun ilgi gördüğünü yerinde gözlemledi.

Programın hedefleri ve içerikleri:

AYSEM kapsamında öğrencilerin görsel sanatlar, sahne sanatları, eleştirel okuma ve yazarlık gibi alanlarda eğitim alması planlanıyor. Kursların amacı, öğrencilerin sanatsal yönlerini desteklemek ve farklı alanlardaki yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlamak olarak açıklandı. Model, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli esas alınarak uygulanıyor.

Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından kursların kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Eğitim yöneticileri, programın hem akademik gelişime katkı sunacak hem de öğrencilerin sanat ve edebiyat alanındaki ilgisini derinleştirecek bir çerçeve sunduğunu vurguladı.

AYDIN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN AYDIN SANAT EĞİTİM MODELİ (AYSEM)...

AYDIN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN AYDIN SANAT EĞİTİM MODELİ (AYSEM) KAPSAMINDA EFELER'DE DÜZENLENECEK KURSLARIN KAYITLARI, ÖĞRENCİLER VE VELİLERİN YOĞUN KATILIMIYLA TAMAMLANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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