Efeler'de sokak sokak temizlik seferberliği

efeler'de temizlik çalışmaları hız kesmiyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde kent genelinde sürdürülen temizlik çalışmaları, ilçeyi daha sağlıklı ve yaşanabilir kılma hedefiyle programlı olarak yürütülüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri saha planına bağlı kalarak cadde ve sokaklardaki birikintileri topluyor, süpürme işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor.

hedef: sağlıklı ve yaşanabilir kent:

Yapılan çalışmaların temel amacı halk sağlığını korumak ve kentsel temizliği sürekli kılmak. Ekipler sabahın erken saatlerinden akşamın ilerleyen saatlerine kadar sahada görev alarak programlı bir temizlik rutini uyguluyor.

saha çalışması ayrıntıları:

Son dönemde ekipler Orta, Umurlu, Yedi Eylül, Osman Yozgatlı ve Mimar Sinan mahallelerinde kapsamlı temizlik ve süpürme çalışmaları gerçekleştirdi. Mahallelerin cadde ve sokaklarında biriken atıklar toplanırken, temizleme sonrası alanlar daha düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuştu.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün programlı müdahaleleriyle ilçede hijyen ve estetik kaygıları birlikte ele alınarak sürdürülebilir bir temizlik anlayışı yerleştirilmeye devam ediliyor.

EFELER’DE TEMİZLİK MESAİSİ SÜRÜYOR