Efeler'de stantlarla kadına yönelik şiddete karşı birlik çağrısı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Aydın Valiliği koordinasyonunda stantlar açıldı ve kurumlar bir araya gelerek şiddete dikkat çekti. Etkinlik, toplumsal duyarlılığı artırmayı ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladı.

Program ve açılış:

Etkinlik, Aydın Büyükşehir Belediyesi Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılış törenine Vali Dr. Osman Varol katıldı; kurdele kesiminin ardından beraberindeki heyetle stantları gezdi ve organizasyonun işleyişi hakkında bilgi aldı.

Vali Varol'un vurguları:

Vali Varol, yaptığı açıklamada günün önemine dikkat çekerek kurumların stant açarak farkındalık çalışmalarını başlattığını söyledi. Varol, "şiddetin hiçbir türlüsüne ve hiçbir miktarına kesinlikle tahammülümüz yok" ifadesini kullanarak bu alanda kararlı duruşu vurguladı. Ayrıca etkinliklerin yalnızca bir güne sıkıştırılmayacağını, gün içinde başka faaliyetlerin de olacağını belirtti ve bu hassasiyetin "365 gün boyunca" da sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Program kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum temsilcileri, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratma, mağduru koruma ve toplumsal duyarlılığı artırma hedefiyle etkinlikleri sürdüreceklerini açıkladı. Yetkililer, alanda ortak hareket ederek sıfır tolerans prensibini uygulamaya devam edeceklerini bildirdi.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ DOLAYISIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMDA BİR ARAYA GELEN KURUMLAR, KADINA KARŞI ŞİDDETE DİKKAT ÇEKEREK FARKINDALIK OLUŞTURDU.