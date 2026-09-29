Efeler'de takside yakalanan paket adliyeye taşındı: 1 kilo 21 gram metamfetamin

Efeler'de yol kontrolünde operasyon

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesindeki uygulama noktasında rutin denetim yaptığı sırada bir ticari taksiyi durdurdu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada şüpheli paket tespit edildi ve operasyon genişletildi.

ele geçirilen madde ve miktar:

Aramada paketlenen halde 1 kilo 21 gram metamfetamin ele geçirildi. Bulunan maddenin miktarı ve paketlenme şekli, olayın uyuşturucu madde ticaretine yönelik bir sevkiyat olabileceğini gösterdi. Olay anında ekipler tarafından yürütülen inceleme ve kayıt işlemleri tamamlandı.

şüphelinin işlemleri ve yargı süreci:

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen bir şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın polisi, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE UYGULAMA NOKTASINDA DURDURULAN TİCARİ TAKSİDE YAPILAN ARAMADA 1 KİLO 21 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.