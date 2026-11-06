Efeler'de ticari aracın çarptığı 78 yaşındaki kadın yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir ticari aracın çarpması sonucu 78 yaşındaki F.A.Y. yaralandı. Kaza, Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücü M.K. yönetimindeki 34 KGP 179 plakalı ticari araç, Batı Gazi Bulvarı'ndan Atatürk Bulvarı'na dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçen F.A.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen yaşlı kadın yaralandı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Soruşturmanın seyri:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaza ile ilgili tutanak tuttu. Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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