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Efeler'de ticari aracın çarptığı 78 yaşındaki kadın yaralandı

Efeler'de saat 17.00'de Batı Gazi Bulvarı'ndan Atatürk Bulvarı'na dönüş yapan 34 KGP 179 plakalı ticari aracın çarptığı 78 yaşındaki F.A.Y. yaralandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 18:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Efeler'de ticari aracın çarptığı 78 yaşındaki kadın yaralandı

Efeler'de ticari aracın çarptığı 78 yaşındaki kadın yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir ticari aracın çarpması sonucu 78 yaşındaki F.A.Y. yaralandı. Kaza, Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücü M.K. yönetimindeki 34 KGP 179 plakalı ticari araç, Batı Gazi Bulvarı'ndan Atatürk Bulvarı'na dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçen F.A.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen yaşlı kadın yaralandı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Soruşturmanın seyri:

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaza ile ilgili tutanak tuttu. Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE TİCARİ ARACIN YAYAYA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE TİCARİ ARACIN YAYAYA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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