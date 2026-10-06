Efeler'de tütün kaçakçılığı çökertildi: makineler, makaronlar ve 380 kilo tütün ele geçirildi

Operasyonun detayları:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda kaçak tütün ve üretimde kullanılan ekipmanlara yönelik çok sayıda malzeme ele geçirildi.

ele geçirilen malzemeler ve miktarları:

Aramada 2 adet sigara sarma makinesi ve 1 adet tütün kıyma makinesi ile birlikte 138 bin 800 adet bandrolsüz makaron, 13 bin 200 adet tütün doldurulmuş makaron, 126 paket doldurulmuş makaron ve 380 kilogram açık tütün bulundu.

soruşturma ve hukuki süreç:

Olay yerinde yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. Emniyet birimleri, kaçakçılığın kaynaklarının tespitine ve benzer faaliyetlerin önlenmesine yönelik soruşturmayı sürdürüyor.

Ele geçirilen makineler ve büyük miktardaki makaron ile tütünün, bölgedeki tütün kaçakçılığı zincirlerine ilişkin soruşturmayı derinleştirebileceği belirtiliyor. Yetkililer, denetim ve operasyonların süreceğini vurguladı.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 138 BİN 800 ADET BANDROLSÜZ MAKARON, 13 BİN 200 ADET TÜTÜN DOLDURULMUŞ MAKARON İLE 380 KİLOGRAM AÇIK TÜTÜN ELE GEÇİRİLİRKEN, 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI.