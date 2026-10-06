Dolar 49,1720 +0,12%
Euro 55,3350 +0,34%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.628,30 +0,86%
EUR/USD 1,1261 +0,34%
Brent Petrol 101,15 +0,83%
--°

Efeler'de tütün kaçakçılığı çökertildi: makineler, makaronlar ve 380 kilo tütün ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen operasyonda 138 bin 800 bandrolsüz makaron, 13 bin 200 doldurulmuş makaron, 380 kilogram açık tütün ve makineler ele geçirildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 23:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Efeler'de tütün kaçakçılığı çökertildi: makineler, makaronlar ve 380 kilo tütün ele geçirildi

Operasyonun detayları:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda kaçak tütün ve üretimde kullanılan ekipmanlara yönelik çok sayıda malzeme ele geçirildi.

ele geçirilen malzemeler ve miktarları:

Aramada 2 adet sigara sarma makinesi ve 1 adet tütün kıyma makinesi ile birlikte 138 bin 800 adet bandrolsüz makaron, 13 bin 200 adet tütün doldurulmuş makaron, 126 paket doldurulmuş makaron ve 380 kilogram açık tütün bulundu.

soruşturma ve hukuki süreç:

Olay yerinde yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. Emniyet birimleri, kaçakçılığın kaynaklarının tespitine ve benzer faaliyetlerin önlenmesine yönelik soruşturmayı sürdürüyor.

Ele geçirilen makineler ve büyük miktardaki makaron ile tütünün, bölgedeki tütün kaçakçılığı zincirlerine ilişkin soruşturmayı derinleştirebileceği belirtiliyor. Yetkililer, denetim ve operasyonların süreceğini vurguladı.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 138 BİN 800...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 138 BİN 800 ADET BANDROLSÜZ MAKARON, 13 BİN 200 ADET TÜTÜN DOLDURULMUŞ MAKARON İLE 380 KİLOGRAM AÇIK TÜTÜN ELE GEÇİRİLİRKEN, 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor
images

Bünyan kara yolunda çarpışma can aldı: bir kişi öldü, üç yaralı
images

Boş arazide ağaca asılı halde ölü bulunan kişi için soruşturma başlatıldı
images

Yol kenarına bağlanan eşek çevrede dikkat topladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gördes’in tarihi köprüsünde gençlerin sporla keşif günü

Trump: Paknejad’ın istifası, Hürmüz Boğazı ve sevkiyat iddiaları

Bünyan kara yolunda çarpışma can aldı: bir kişi öldü, üç yaralı

Boş arazide ağaca asılı halde ölü bulunan kişi için soruşturma başlatıldı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi