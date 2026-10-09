Efeler’de tuvale başlayanlardan ustalara kadar ücretsiz resim kursu

kursun yapısı ve eğitim içeriği:

Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen ücretsiz resim kursu, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezinde uzman eğitmenler eşliğinde sürüyor. Program kapsamında kursiyerler yağlı boya ve kuru boya gibi farklı resim tekniklerini öğreniyor; eğitimler haftanın dört günü gerçekleştiriliyor. Kurs, hem ilk kez resimle tanışanlara hem de kendini geliştirmek isteyenlere açık olarak planlandı.

Kursiyerler derslerde temel tekniklerin yanı sıra kompozisyon, renk kullanımı ve kişisel ifade üzerinde çalışıyor. Uzman eğitmenlerin yönlendirmesiyle katılımcılar, uygulamalı çalışmalarla yetkinliklerini artırma fırsatı buluyor ve çalışmalarını düzenli olarak paylaşıyorlar.

sosyal etki ve sergi imkanları:

Atölye yalnızca teknik eğitim sunmakla kalmıyor; katılımcılar ortak bir ilgi etrafında toplanarak yeni dostluklar kuruyor ve günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşma imkânı buluyor. Bu sosyal etkileşim, katılımcıların motivasyonunu ve üretkenliğini artırıyor.

Eğitimler süresince hazırlanan eserler yıl sonunda düzenlenen sergide sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Kursiyerler, öğrendikleri teknikleri kendi hayal güçleriyle birleştirerek ortaya çıkardıkları çalışmaları sergileme ve değerlendirme şansı elde ediyorlar.

katılımcı geri bildirimleri ve teşekkür:

Ücretsiz kursa katılan vatandaşlar, eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerine bu imkanı sağlayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve Efeler Halk Eğitimi Merkezi'ne teşekkür etti. Kursun hem sanatsal gelişime hem de toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağladığı vurgulanıyor.

Belediye ile halk eğitimi iş birliğiyle yürütülen bu tür programlar, yerel düzeyde kültürel üretimi ve erişimi artırmayı hedefliyor; katılımcılar edindikleri becerilerle hem kişisel hem de toplumsal alanda kazanımlar elde ediyorlar.

EFELER BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ÜCRETSİZ RESİM KURSU, VATANDAŞLARA HEM SANATSAL BECERİLERİNİ GELİŞTİRME HEM DE YENİ DOSTLUKLAR KURMA İMKANI SUNUYOR.