Dolar 49,0090 +0,02%
Euro 55,6913 +0,19%
Bist 11.989,28 -2,45%
Altın Gram 6.617,05 +0,47%
EUR/USD 1,1357 +0,09%
Brent Petrol 98,59 +2,53%
--°

Efeler'de unlu mamul işletmelerine kapsamlı denetim

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelindeki unlu mamul üretim ve satış yerlerinde hijyen, gramaj ve ruhsat denetimleri gerçekleştirdi ve uygunsuzluklara işlem yapıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 12:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Efeler'de unlu mamul işletmelerine kapsamlı denetim

Efeler Belediyesi zabıta ekipleri saha denetimini yoğunlaştırdı

Halk sağlığını ve tüketici haklarını korumak amacıyla Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki unlu mamul üretim ve satış noktalarında kapsamlı bir denetim çalışması yürüttü. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahada olan ekipler, ekmek ve diğer unlu mamullerin hijyenik koşullarda üretilip satışa sunulmasını sağlamak için işletmeleri tek tek inceledi.

Denetimde hangi kriterler incelendi:

Zabıta ekipleri, işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı başta olmak üzere hijyen sertifikaları, personel kıyafetleri, üretim alanlarının ve imalathane temizliği gibi temel hijyen koşullarını denetledi. Ayrıca gramaj tarifelerine uyum hassasiyetle ölçülerek, tüketicinin haklarının korunmasına özellikle dikkat edildi.

Uygunsuzluklara karşı uygulanan süreç:

Denetimlerde kurallara tam riayet eden işletmelere teşekkür edilirken, tespit edilen eksiklikler anında kayıt altına alındı. Mevzuata aykırı durumlar için işletmelere İhtar Varakası tanzim edilerek gerekli yasal uyarılar yapıldı. Eksikliklerin giderilmesi için işletme sahiplerine süre tanındı ve sürecin sıkı şekilde takip edileceği bildirildi.

Efeler Belediyesi, düzenli denetimlerle ilçede güvenilir gıda teminini sağlamayı amaçladığını vurgularken, vatandaşların şikayet ve ihbarlarını da değerlendirmeye devam edeceğini bildirdi. Bu tür kontrollerin, hem tüketici güvenini artırdığı hem de haksız kazanç ve sağlık risklerinin önüne geçtiği değerlendiriliyor.

EFELER’DE GIDA DENETİMİ

EFELER’DE GIDA DENETİMİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivas'ta Nuri Demirağ havalimanının yükselişi: sekiz ayda 329 bin yolcu
images

Nilüfer kadın meclisi yeni dönemde mahalleden ülkeye dayanışma köprüleri kuracak
images

Mihaliç düğün salonu açılıyor: 27 çocuğun sevinci Karacabey'de paylaşılacak
images

Esence’de yeniden planlama: altyapı çalışmaları hızlanacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bafra kıyısı 1 milyar TL'lik tahkimatla güçlendiriliyor

Çöpe atılan bebek davasında savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Sivas Numune'de İyilik Dükkanı yatışta temel ihtiyaçlara el uzatıyor

Bursalı Aslı Salım'dan dünya üçüncülüğü: gençlerde bronz sevinci

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor