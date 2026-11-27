Efeler'de uyuşturucu operasyonu:

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Efeler ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmada iki kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yaptıkları aramalarda önemli miktarda uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit ele geçirdi.

ele geçirilenler:

Aramalarda bulunanlar arasında 7 bin 216 adet sentetik ecza, 175 gram skunk, 1 adet hassas terazi ve 81 bin 900 TL tutarında paranın yer aldığı bildirildi. Bulgular, uyuşturucu ticaretine yönelik olduğu değerlendirilerek tutanak altına alındı.

soruşturma ve yasal süreç:

Gözaltına alınan şüpheliler C.E. ve D.A. hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan işlem başlatıldı. Olayla ilgili adli süreç ve soruşturma devam ediyor; emniyet kaynakları, delillerin titizlikle incelendiğini belirtti.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 7 BİN 216 ADET SENTETİK ECZA, 175 GRAM SKUNK VE SUÇTAN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN 81 BİN 900 TL ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.