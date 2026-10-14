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Efeler'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil orta refüje çıkarak trafoya çarptı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yağışla kayganlaşan yolda kontrolünü yitiren otomobil orta refüje çıkarak trafoya çarptı; araç hasar gördü, yaralanma yok.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Efeler'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil orta refüje çıkarak trafoya çarptı

Efeler'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil orta refüje çıkarak trafoya çarptı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Ziraatçılar Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden bir otomobil orta refüje çıkarak trafoya çarptı. Sürücü olarak belirtilen M.E. idaresindeki araçta büyük çapta hasar oluştu fakat yaralanan olmadı.

kazanın oluş şekli:

Edinilen bilgiye göre, M.E. yönetimindeki otomobil önünde seyreden transit araca çarpmamak için manevra yaptı. Yağışın yol yüzeyini kayganlaştırması sonucu araç kontrolden çıkarak orta refüje çıkıp trafonun bulunduğu noktaya çarptı. Olayın oluş şekli, çevredeki görgü tanıklarının ifadeleri ve ekip incelemesiyle doğrulandı.

müdahale ve devam eden işlemler:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye ilgili ekipler sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahalede bulundu; kazada yaralanma olmadığı tespit edildi. Hasar gören otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı ve bölgede trafiğin güvenli şekilde akışı sağlandı. Yetkililer olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Yetkililer, benzer koşullarda sürücülerin hız ve takip mesafesine dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Yağışlı hava şartlarında yol yüzeyi kayganlaşabildiği için alınacak tedbirler benzer kazaların önlenmesinde önemli rol oynuyor.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ORTA REFÜJE...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ORTA REFÜJE ÇIKARAK TRAFOYA ÇARPTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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