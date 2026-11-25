Olay yeri ve ihbar:

Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi 1653 Sokak'ta bulunan bir apartmanda, yalnız yaşayan Aydın Mücek (58)'ten uzun süre haber alamayan yakınları durumu merak ederek eve gitti. Eve giren yakınları Mücek'i hareketsiz halde buldu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ilk müdahale ve adli işlemler:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, Mücek'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme çalışmaları polis ekipleri tarafından yürütüldü.

cenazenin kaldırılması ve soruşturma:

Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Mücek'in cenazesi hastane morguna götürüldü. Ölüm nedenine ilişkin kesin bilginin, yapılacak tıbbi ve adli incelemelerin ardından netleşeceği bildirildi. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE YALNIZ YAŞAYAN ADAM EVDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU. MÜCEK'İN CENAZESİ OLAY YERİ İNCELEME ÇALIŞMALARININ ARDINDAN HASTANE MORGUNA KALDIRILDI.