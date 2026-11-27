Efeler Belediyesi psikososyal destek merkezleri

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde yürütülen Psikososyal Destek Merkezleri, ilçede yaşayanlara ücretsiz danışmanlık ve terapi hizmetleri sunmaya devam ediyor. Merkezler, ruh sağlığını korumanın yanı sıra sağlıklı yaşam alışkanlıklarını da destekleyerek vatandaşların genel iyilik halini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Hizmet kapsamı

Hasan Efendi, Cumhuriyet ve Işıklı mahallelerinde hizmet veren merkezlerde; çocuklar, ergenler, yetişkinler, çiftler ve ailelere yönelik kapsamlı danışmanlık süreçleri uygulanıyor. Alanında uzman psikologlar tarafından travma, cinsel istismar, uzamış yas süreci, stres, anksiyete ve depresyon gibi konularda profesyonel terapi desteği sağlanıyor.

Ayrıca merkezlerde görev yapan uzman diyetisyenler aracılığıyla vatandaşlara ücretsiz beslenme danışmanlığı sunuluyor. Başvuranlar, uzmanlar eşliğinde düzenlenen haftalık seanslarla ihtiyaç duydukları psikolojik ve beslenme desteğine erişebiliyor.

Belediyenin yaklaşımı ve başvuru

Başkan Anıl Yetişkin, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran, yaşam kalitesini artıran sosyal hizmetlere öncelik verdiklerini vurguladı. Yetişkin, kadınların, çocukların ve ailelerin ruhen ve bedenen sağlıklı olmasının toplumsal yapıyı güçlendirdiğini belirterek, zorlu süreçlerden geçen hemşehrilerinin yanında olduklarını söyledi.

Efeler Belediyesi Psikososyal Destek Merkezleri'nden ücretsiz danışmanlık almak isteyen vatandaşlar, randevu ve detaylı bilgi için Efeler Belediyesi çağrı merkezini arayabilirler: 444 80 09.

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN’İN SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ, İLÇEDE ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ VERMEYE DEVAM EDİYOR.