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Efeler’de zafer coşkusu Anıl Yetişkin’in etkinlikleriyle sokaklara yayıldı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, bisiklet turları ve coşkulu yürüyüşlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu kentin dört bir yanına taşıdı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 22:50

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Efeler’de zafer coşkusu Anıl Yetişkin’in etkinlikleriyle sokaklara yayıldı

Efeler'de 30 Ağustos coşkusu ilçe genelinde yaşandı:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin liderliğindeki etkinlikler, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını kentin cadde ve sokaklarına taşıdı. Gün boyunca düzenlenen organizasyonlar, farklı yaş gruplarından çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti ve ilçe merkezinde yoğun bir bayram atmosferi yaratıldı.

Zafer Turu:

Etkinlikler, Efeler Belediyesi ile Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi iş birliğinde düzenlenen Zafer Turu ile başladı. Saat 18.00'de Mimar Sinan Mahallesi Minibüs Son Durağı'ndan hareket eden grup, pedallarını 30 Ağustos anısına çevirdi. Her yaştan bisiklet tutkunu tur boyunca Efeler sokaklarında ilerlerken, vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden, iş yerlerinden geçişi izleyip alkışlarla destek verdi. Tur, İstasyon Meydanı'nda sona erdi; katılımcılar organizasyon için Anıl Yetişkin ve Hümeyra Yıkılmaz'a teşekkür etti.

Zafer Yürüyüşü:

Günün ikinci ayağı olarak İstasyon Meydanı'nda başlayan Zafer Yürüyüşü, Adnan Menderes Bulvarı, Kıbrıs Caddesi ve Kütüphane Caddesi güzergâhından geçerek tekrar başlangıç noktasında son buldu. Marşlar ve şarkılar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı gururunu ortaklaştı; yürüyüş boyunca Mustafa Kemal’in askerleriyiz sloganları yüksek sesle dile getirildi. Yürüyüşe bisiklet turunda olduğu gibi geniş bir katılım oldu ve semt sakinleri bayram coşkusuna ortak oldu.

Başkanın mesajı:

Anıl Yetişkin yaptığı konuşmada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlamına vurgu yaparak gençlerin ve çocukların etkinliklerde yer almasından duyduğu memnuniyeti paylaştı. Yetişkin, 26 Ağustos 1922'de başlayan, Dumlupınar Zaferi ile devam eden ve 9 Eylül'e kadar süren Kurtuluş Savaşı yürüyüşünün önemine değindi. Başkan ayrıca 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan dirilişin, 9 Eylül'de düşmanın denize dökülmesiyle taçlandığını hatırlattı. Konuşmasında, ülkenin her karışının şehit ve gazilerin fedakârlığıyla kazanıldığını belirten Yetişkin, çocuklara ve gençlere daha güzel yarınlar bırakma sorumluluğuna dikkat çekti. 1881'de Selanik'te doğan Gazi Mustafa Kemal'in askerleri olduklarını belirterek vatandaşlara katılımları için teşekkür etti ve daha güzel bayramlarda buluşma temennisinde bulundu.

Etkinlikler boyunca ilçe merkezindeki canlı atmosfer, katılımcıların birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirirken, yerel yönetimin vatandaşla kurduğu etkileşim gün boyunca hissedildi. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara ve gönüllülere teşekkür edildi.

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLEDİĞİ...

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLERLE BAYRAM COŞKUSUNU KENTİN DÖRT BİR YANINA TAŞIDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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