Eflani'de anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Olayın gelişimi:
Karabük'ün Eflani ilçesinde, ilçeye bağlı Koltucak köyü yolu yakınlarında anız yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Müdahale ve sonuçları:
Sevk edilen itfaiye ekipleri hızlı bir müdahale gerçekleştirerek alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını engelledi ve yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşandı; olay yerinde yapılan çalışmanın ardından yetkililer yangının çıkış nedenini araştırmak üzere inceleme başlattı.
KARABÜK'ÜN EFLANİ İLÇESİNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.
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