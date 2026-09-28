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Efteni duatlonunda rekabet yükseldi

Düzce'de ikincisi düzenlenen Efteni Duatlonu'na 23 ilden 230 sporcu katıldı; koşu ve bisiklet etabı doğada kıyasıya çekişmeye sahne oldu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Efteni duatlonunda rekabet yükseldi

Efteni duatlonunda rekabet yükseldi

Düzce'de bu yıl ikincisi düzenlenen Efteni Duatlonu, Düzce Valiliği himayesinde gerçekleştirildi. Organizasyona 23 ilden 230 sporcu katıldı. Yarış öncesinde sporcular Gölyaka Kültür Parkı'nda antrenman yaparak parkuru tanıdı.

yarışın etabı ve parkur detayları:

Startla başlayan organizasyonda sporcular ilk etapta 4 kilometrelik Hermes Koşusunda mücadele etti. Koşunun ardından yarışmacılar 20 kilometrelik Eftelya Bisiklet Etabında pedal çevirerek dayanıklılıklarını sınadı. Bisiklet etabının tamamlanmasının ardından yarış, 2 kilometrelik Zeus Koşusu ile son buldu. Doğayla iç içe hazırlanan parkur, sporcular arasında kıyasıya rekabete sahne oldu.

ödül töreni ve dereceler:

Yarışların bitiminin ardından düzenlenen törende katılımcılara madalya ve plaketler takdim edildi. Genel klasmanda dereceye giren sporculara ise para ödülleri verildi ve organizasyon ödül töreniyle sonlandırıldı.

DÜZCE’DE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN EFTENİ DUATLONU, 23 İLDEN 230 SPORCUNUN KATILIMIYLA...

DÜZCE’DE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN EFTENİ DUATLONU, 23 İLDEN 230 SPORCUNUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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