Ege lezzetleri Selimiye'de festival coşkusu yarattı

Festival Selimiye sokaklarını renklendirdi:

İkincisi düzenlenen 2. Marmaris Deniz Ürünleri Festivali, üç gün boyunca Selimiye'yi hem lezzet hem de kültür merkezi haline getirdi. Marmaris Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, yerel esnaf, işletmeler ve bölge halkının katkılarıyla ziyaretçilere yoğun ve renkli bir program sundu.

Festival alanı günlük programlarla doldu; canlı yemek gösterileri, deniz ürünleri tadımları, atölyeler ve söyleşiler gün boyunca ilgi çekti. Etkinlikler, Selimiye sokaklarını müzik, dans ve gastronominin buluşma noktasına dönüştürdü.

Şefler ve uluslararası katılım:

Türkiye’den gelen şeflerin yanı sıra Almanya, Hırvatistan ve Rodos’tan davetli konuk şefler de festivalde yer aldı. Bu isimler, Ege ve Marmaris mutfağının yerel ürünlerini kendi yorumlarıyla sunarak ziyaretçilere farklı tatlar deneyimleme fırsatı verdi. Bereketli sulardan çıkan balıklar, kabuklular ve diğer deniz ürünleriyle hazırlanan tarifler festivalin öne çıkan içerikleri arasında yer aldı.

Şeflerin mutfaktaki ustalık gösterileri gastronomi meraklılarından yoğun ilgi gördü ve canlı sunumlar boyunca katılımcılar hem tadım yaptı hem de tarifler hakkında bilgi aldı.

Kültür, eğlence ve sosyal sorumluluk:

Festival programı sadece yemekle sınırlı kalmadı; Sığ Liman’da yoga etkinliği ve SUP board gösterisi gibi sportif etkinlikler, günün erken saatlerinde düzenlendi. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde ise müzik ve dans gösterileri devam etti. Etkinlikler arasında yer alan sirtaki gösterisi, davul zurna eşliğinde Selimiye düğün müzikleri ve Yasu Greek Band tarafından seslendirilen Yunan ezgileri ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Festivalin kapanışını ise Batuhan Şaraplının sahne performansı gerçekleştirdi.

Sosyal sorumluluk boyutunda ise festival kapsamında düzenlenen "satın alma sahiplen" etkinliği dikkat çekti. Marmaris Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakımı yapılan köpeklerin bulunduğu alan büyük ilgi gördü ve bazı hayvanların o an içinde sahiplendirilmesiyle duygusal anlar yaşandı.

Belediye değerlendirmesi ve hedefler:

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, festivalin Marmaris’in gastronomi potansiyelini görünür kılma ve yerel üreticilere katkı sağlama açısından önemli olduğunu vurguladı. Ünlü, etkinliğe katılımın artmasının doğru yolda olduklarını gösterdiğini belirterek, festivale destek veren kurum, işletme, esnaf ve şeflere teşekkür etti.

İki günlük değil, üç gün süren yoğun program ve uluslararası katılımla festival, Marmaris’in deniz, doğa, kültür ve mutfak zenginliğini hem ulusal hem de uluslararası ziyaretçilere aktarma hedefini somutlaştırdı. Ziyaretçiler açısından gastronomi, eğlence ve kültürün iç içe geçtiği bu deneyim, bölge ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlayan bir etkinlik olarak kayda geçti.

ÜÇ GÜN BOYUNCA SELİMİYE’DE LEZZET, MÜZİK VE EĞLENCE BİR ARADA YAŞANDI