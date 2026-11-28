Ege Üniversitesi'nde öğretim üyesine bıçaklı saldırı:

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde dün meydana gelen olayda, Prof. Dr. Aysun Doğan (55) kesici bir aletle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Gelen bilgilere göre, saldırgan B.V. (28) olay yerinde suç aletiyle birlikte yakalandı. Yaralanan Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Emniyet ve yargı süreci:

Şüpheli B.V., Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlı, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR’DE EGE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİNDE ÖĞRETİM ÜYESİ AYSUN DOĞAN’I KESİCİ ALETLE YARALAYAN SALDIRGAN, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN SEVK EDİLDİĞİ ADLİYEDE ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.