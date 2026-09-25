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Ege’de hizmet memnuniyetinde Aydın birinci sırada

7 bin 800 kişiyle 21-24 Eylül'de yapılan ankete göre Aydın Büyükşehir, %60,2 memnuniyetle Ege'deki büyükşehirler arasında birinci oldu.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 18:35

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Ege’de hizmet memnuniyetinde Aydın birinci sırada

Ege bölgesinde yapılan memnuniyet araştırmasında Aydın öne çıktı

Özel bir araştırma şirketinin yürüttüğü "Ege Bölgesi’nde Büyükşehirlerin Hizmet Karnesi" adlı çalışmada, Başkan Özlem Çerçioğlu yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi, genel memnuniyet oranı olarak %60,2 ile beş büyükşehir arasında birinci sırada yer aldı.

Anketin kapsamı ve yöntemleri:

Çalışmada katılımcılar belediye hizmetlerini ulaşım, altyapı, temizlik ve çevre, sosyal, ulaşılabilirlik ve kalite kriterlerine göre değerlendirdi. Araştırma, bilgisayar destekli telefon anketi yöntemiyle 21-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilirken, toplam 7 bin 800 kişinin tercihleri dikkate alındı.

Sıralama ve öne çıkan sonuçlar:

Sonuçlara göre Aydın Büyükşehir Belediyesi, Manisa, Denizli, İzmir ve Muğla’yı geride bırakarak bölgedeki büyükşehirler arasında en yüksek hizmet memnuniyeti oranını elde etti. Araştırma, vatandaşların çeşitli hizmet alanlarındaki algısını ölçerek belediye performansına ilişkin karşılaştırmalı bir görünüm sundu.

Çalışmanın yöntem ve katılımcı sayısı göz önüne alındığında, elde edilen %60,2’lik oran Aydın Büyükşehir’in bölgesel düzeydeki algısını ve hizmet sunumundaki karşılık bulmuş memnuniyeti işaret ediyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR, EGE’DE BİRİNCİ SIRADA

AYDIN BÜYÜKŞEHİR, EGE’DE BİRİNCİ SIRADA

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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