Egemen eşitlikten taviz yok; Türkiye ile iş birliği projelerle derinleşecek

Fikri Ataoğlu'nun tanıtım gecesindeki vurgu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Lefkoşa'da Grand Paşa Otel'de düzenlenen tanıtım gecesinde konuştu. 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek genel ve yerel seçimler öncesinde yapılan etkinlikte Ataoğlu, Kıbrıs meselesi, Türkiye ile ilişkiler, devlet yönetimi ve iki ülke arasında yürütülen projeler hakkında ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs meselesi ve egemenlik:

Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin, güvenliğinin ve kendi geleceğini belirleme iradesinin Demokrat Parti için vazgeçilmez olduğunu belirtti. Konuşmasında devletin ve halkın haklarının korunmasının öncelik olduğunu vurgulayan Ataoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın devletçi vizyonuna ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine dikkat çekti. Devlet yönetiminde sağduyu ve uzlaşının esas alınması gerektiğini söyleyen Ataoğlu, toplumun ortak menfaatleri üzerinden hareket edilmesinin önemine işaret etti.

Ataoğlu, egemen eşitlik ve güvenlik vurgusunu şu sözlerle öne çıkardı: Egemen eşitlikten ve Türkiye ile kardeşlik bağlarımızdan taviz vermeyeceğiz. Bu ifadenin, parti politikalarının merkezinde yer aldığını ve kamu yönetimi ile dış ilişkilerde tutarlılık beklendiğini belirtti.

Türkiye ile iş birliği ve somut projeler:

Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin karşılıklı saygı ve güven temelinde daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi. İki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının yanı sıra ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesini hedeflediklerini belirten Ataoğlu, Türkiye'nin desteğiyle yürütülen altyapı yatırımları ve ekonomik projelerin Kıbrıs Türk halkının refahına doğrudan katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Yürütülen projeler üzerinden yapılan siyasi tartışmalara değinen Ataoğlu, istikrar ölçüsünün makamların korunması değil, vatandaşların yaşamındaki iyileşmeler olduğunu hatırlattı: Gerçek istikrarın ölçüsü koltuklar değil, vatandaşın hayatıdır. Bu perspektiften hareketle alım gücünün korunması, kamu hizmetlerinin hızlı ve güvenilir şekilde yürütülmesi ve yatırımların zamanında tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Devlet yönetimi, şeffaflık ve hesap verebilirlik:

Ataoğlu, devlet yönetiminde planlama, kaynak gösterme ve hesap verebilirliğe özel önem vereceklerini ifade etti. Kamu yatırımlarının mali kaynakları, uygulama takvimleri ve hangi kadrolarla gerçekleştirileceğinin önceden belirlenmesi gerektiğini belirten Ataoğlu, Kaynağı ve takvimi olmayan her vaat, hayal satmaktır sözleriyle gerçekçi politika vurgusu yaptı.

Yeni dönemde şeffaflık ve hesap verebilirliğin öncelikli olacağını söyleyen Ataoğlu, kamu kaynaklarının kullanımında dijital denetim mekanizmalarının güçlendirileceğini açıkladı. Ayrıca, kamu kaynaklarının ve yapılan ihalelerin vatandaş tarafından izlenebilmesini sağlamak istediklerini belirterek Her kuruş kamu kaynağı halk tarafından takip edilebilecek mesajını verdi.

Konuşmasında devletin kurumlarının korunması, kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinin Demokrat Parti'nin temel hedefleri arasında olduğunu tekrar eden Ataoğlu, seçime giden süreçte bu ilkeler doğrultusunda hareket edeceklerini ifade etti.

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