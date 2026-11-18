uygulamaların kapsamı ve deniz tedbirleri:

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe teklifini sunarken Türkiye'nin deniz yetki alanlarında geçen yıl izinsiz faaliyet gösteren gemilere yönelik yürütülen uygulamaların ayrıntılarını paylaştı. Bakan Güler, son bir yılda toplam 45 devlet uygulaması gerçekleştirildiğini; bunun 25'inin Ege'de, 20'sinin Doğu Akdeniz'de olduğunu bildirdi.

Açıklamada diplomasi ve askerî tedbirlerin eş zamanlı yürütüldüğü vurgulandı. Bakanlık, izinsiz faaliyet gösteren gemilere karşı engelleme, sorgulama ve ikaz süreçlerini uygularken hak ve menfaatlerin uluslararası hukuk çerçevesinde korunduğunu ifade etti. Güler, komşu ülke ilişkilerinde diyaloga öncelik verildiğini ancak tek taraflı girişimlere karşı gerekli karşılıkların da alındığını belirtti.

bölgesel dengeler ve jeopolitik tutum:

Güler, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve meşru haklarının korunmasının Türkiye için öncelikli olduğunu yineledi. Türkiye'nin garantörlük hakları ve tarihi sorumlulukları gereği Kıbrıs Türkü'nün güvenliğinin, egemenliğinin ve menfaatlerinin korunmaya devam edeceğini söyledi.

Orta Doğu gündemine ilişkin değerlendirmelerinde Güler, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kabul edilemez bulduklarını ve Türkiye'nin Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve istikrarına desteğini sürdüreceğini belirtti. Ayrıca Gazze'de çatışmaları sona erdirmek için uluslararası mekanizmaların daha etkin ve caydırıcı adımlar atması çağrısında bulundu.

libya, bölgesel ittifaklar ve güvenlik yapıları:

Bakan, Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanları mutabakatının Libya Temsilciler Meclisi'nde oy birliğiyle onaylandığını ve Türkiye aleyhindeki diğer siyasi kararların iptal edildiğini aktardı. Taraflar arasında sağlanan iş birliği sayesinde sahada sükûnetin arttığını ve Tek Libya hedefi yönünde ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na değinen Güler, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki bu yapının bölgesel savunma iş birliğini kurumsallaştırmayı, müşterek caydırıcılığı güçlendirmeyi ve barış ile istikrara katkı sağlamayı amaçladığını söyledi. Anlaşmanın diğer bölgesel aktörlerin katılımına açık olduğu vurgulandı.

karadeniz, uluslararası görevler ve savunma tedarikleri:

Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı Bulgaristan ve Romanya ile kurulan MCM BLACK SEA Görev Grubu kapsamındaki harekâtın kritik su altı yapılarının korunmasını da içerecek biçimde genişletilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Güler, deniz ve hava unsurlarının keşif, gözetleme ve güvenlik faaliyetlerini kesintisiz icra ettiğini söyledi.

Savunma tedariklerine ilişkin olarak Eurofighter tedariki kapsamında Birleşik Krallık ile yürütülen üretim ve bakım-idame altyapısı çalışmalarının plan doğrultusunda ilerlediği, F-16 tedarik ve modernizasyon çalışmalarının sürdüğü ve F-35 alımına yönelik girişimlerin Türkiye'nin millî güvenlik ihtiyaçları ve uluslararası süreçler çerçevesinde takip edildiği ifade edildi.

bütçe, tasarruf ve lojistik öncelikler:

Bakanlık, komisyona 1 trilyon 532 milyar 647 milyon 499 bin lira tutarındaki 2027 yılı bütçe teklifini ve 2025 yılı kesin hesabını sundu. Güler, tahsis edilecek kaynakların personel ihtiyaçları, envanter modernizasyonu, lojistik altyapının güçlendirilmesi ve uluslararası görevlerin etkinliği açısından kritik olduğunu kaydetti.

Sunumda 2024'ten bu yana uygulanan tedbirlerle toplam 15 milyar lira tasarruf sağlandığı, bunun 5,9 milyar lirasının mühimmat geri dönüşümünden ve 5,8 milyar lirasının yerli ve millî üretimden kaynaklandığı açıklandı. Bakanlık bu kaynakları personel ve modernizasyon önceliklerine yönlendirmeyi planlıyor.

Genel çerçevede Bakan Güler'in açıklamaları, denizde hak ve menfaatlerin hem diplomasi hem de askerî hazırlıkla korunmasına ilişkin kapsamlı bir tutumu ortaya koyuyor. Türkiye'nin bölgesel krizlerde arabuluculuk ve aktif rol alma yönündeki beyanlarıyla birlikte savunma ve tedarik süreçlerine verdiği öncelik, bütçe sunumunun merkezini oluşturdu.

Bakan Güler: "İzinsiz şekilde faaliyet gösteren gemilere karşı Doğu Akdeniz’de ve Ege’de 45 devlet uygulaması yürütülmüştür"