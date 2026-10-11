Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Eğitim-Bir-Sen Dalaman’da kahvaltıda bir araya gelerek talepleri yineledi

Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube'nin Dalaman'daki birlik kahvaltısında üyeler delege sürecini değerlendirdi; talepler ve teşekkürler öne çıktı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eğitim-Bir-Sen Dalaman’da kahvaltıda bir araya gelerek talepleri yineledi

Toplantı ve katılım

Muğla’nın Dalaman ilçesinde Eğitim-Bir-Sen Temsilciliği tarafından düzenlenen birlik, beraberlik ve kardeşlik kahvaltısında sendika üyeleri bir araya geldi. Programa Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak katıldı. Etkinlikte, geçtiğimiz dönemde yapılan delege seçimlerine katılan üyelere teşekkür edilerek, üyelerin sendikaya sahip çıkma iradesi ön plana çıkarıldı.

Sendikanın öncelikleri:

Programda konuşan Önder Uçak, sendikanın çalışma hayatına ilişkin taleplerini yeniden ifade etti. Uçak, üyelerin taleplerini şu sözlerle dile getirdi: "Seyyanen zam talebimiz, çalışma hayatında iş barışının sağlanması ve emeklilerimizin refah seviyesinin yükseltilmesi öncelikli mücadele başlıklarımız olmaya devam ediyor". Bu vurgu, ücret dengesi ve emekli refahına odaklanan politikalarının sürdürüleceğini gösterdi.

Teşekkür ve kapanış:

Uçak, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Dalaman Temsilcisi Ramazan Başkan, yönetimine ve katkı sunan tüm üyelere teşekkür ederek toplantının teşkilat için hayırlı olmasını diledi. Katılımcılar arasında yapılan görüşmelerde birlik, dayanışma ve önümüzdeki süreçte sendikal faaliyetlere aktif katılım çağrısı tekrarlanırken, sosyal bağların güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

MUĞLA’NIN DALAMAN İLÇESİNDE EĞİTİM-BİR-SEN TEMSİLCİLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİRLİK, BERABERLİK...

MUĞLA’NIN DALAMAN İLÇESİNDE EĞİTİM-BİR-SEN TEMSİLCİLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞLİK KAHVALTISINDA SENDİKA ÜYELERİ BİR ARAYA GELDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Rektör Şevli Bitlis'teki Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'nin eğitim vizyonunu yerin...
images

Gençlik yatırımı geleceğe köprü: İlkadım'da eğitimden bilime kapsamlı destek
images

Özel eğitim öğretmeni adayları Eskişehir'de STEAM ile keşif ve tasarım beceriler...
images

Bilecik'te rehberlik hizmetlerinde yeni döneme ilişkin kapsamlı değerlendirme ya...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bozdoğan'dan üretici çağrısı: Galip Özel düşük zeytin fiyatlarına tepki gösterdi

Golsüz açılış: Gaziantep FK ile Çorum FK ilk 20 dakikada dengeyi bozamadı

Kar-Ova sosyal tesisleriyle kadın üreticinin ürünü doğrudan tüketiciyle buluşacak

Van YYÜ'de tedavisi tamamlanan şahin doğaya salındı

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi