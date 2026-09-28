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Eğitim-Bir-Sen Manisa şubesinde delege seçimleri demokrasi şölenine dönüştü

Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No'lu Şube, 8. Olağan Genel Kurul öncesi 17 ilçe ve büyükşehir temsilciliğinde delege seçimlerini demokratik ve düzenli biçimde tamamladı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 19:43

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Eğitim-Bir-Sen Manisa şubesinde delege seçimleri demokrasi şölenine dönüştü

seçimler nasıl gerçekleşti:

Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No'lu Şubesi, 8. Olağan Genel Kurul hazırlıkları kapsamında düzenlenen delege seçimlerini Manisa'nın 17 ilçesi ile büyükşehir temsilciliğinde tamamladı. Üyeler sandık başına giderek iradelerini ortaya koydu; süreç şube ve ilçe yönetimlerince koordine edildi. Seçimler, teşkilat içi örgütlülüğün ve sandık güvenliğinin sağlandığı bir takvim çerçevesinde yürütüldü.

başkan yasav'ın değerlendirmesi:

Şube Başkanı Ahmet Yasav, seçimlerin sendikal demokrasiye yakışır şekilde ilerlediğini vurguladı. Yasav, süreci 'büyük bir heyecan, coşku ve kardeşlik iklimi içinde' tamamladıklarını belirterek bunun teşkilat için önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Başkan Yasav, seçimlerin demokratik, şeffaf, huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştiğini ifade etti.

Yasav ayrıca, üyelerin sandığa yansıyan iradesinin teşkilatın geleceğine yön vereceğini belirtti ve seçim sürecine katkı sunan ilçe temsilcilerine, teşkilat mensuplarına ve sandığa giderek oy kullanan üyelere teşekkür etti. Tamamlanan delege seçimlerinin hem sendika içi işleyişe hem de eğitim camiasına olumlu katkı sağlayacağı mesajı verildi.

sonuç ve beklentiler:

Delege seçimlerinin tamamlanmasıyla 8. Olağan Genel Kurul aşamasına hazırlıklar hız kazanacak. Şube yönetimi, seçimlerin ardından genel kurul sürecinin de aynı şeffaflık ve düzenle yürütülmesini hedefliyor. Yasav, sonuçların teşkilata, üyelere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

EĞİTİM-BİR-SEN MANİSA 1 NO’LU ŞUBESİ, 8. OLAĞAN GENEL KURUL KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DELEGE...

EĞİTİM-BİR-SEN MANİSA 1 NO’LU ŞUBESİ, 8. OLAĞAN GENEL KURUL KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DELEGE SEÇİMLERİNİ 17 İLÇE VE BÜYÜKŞEHİR TEMSİLCİLİĞİNDE TAMAMLADI. ŞUBE BAŞKANI AHMET YASAV, SEÇİMLERİN DEMOKRATİK, ŞEFFAF VE HUZURLU BİR ORTAMDA GERÇEKLEŞTİĞİNİ BELİRTEREK SÜRECİ "DEMOKRASİ ŞÖLENİ" OLARAK NİTELENDİRDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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