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Eğitim Bir-Sen Muğla şubesi Fethiye'de istişare toplantısıyla olağan kurula hazırlanıyor

Önder Uçak, Fethiye'de iş yeri temsilcileri ve üyelerle istişare ederek şube genel kurulunun katılımcı ve demokratik yol haritasını değerlendirdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Eğitim Bir-Sen Muğla şubesi Fethiye'de istişare toplantısıyla olağan kurula hazırlanıyor

Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi Fethiye'de üyelerle bir araya geldi

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 1 Eylül’de başlayan olağan genel kurul süreci kapsamında Fethiye’de iş yeri temsilcileri ve üyelerle bir araya geldi. Toplantıda sendikanın önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ve teşkilatın öncelikleri üzerine kapsamlı istişareler yapıldı.

Toplantının amacı ve gündemi:

Uçak, genel kurul sürecinin şeffaf, katılımcı ve demokratik bir anlayışla yürütüleceğini vurguladı ve sürecin teşkilat, üyeler ile eğitim camiası açısından hayırlı olmasını diledi. Görüşmelerde örgütlenme, üyelerin beklentilerinin belirlenmesi ve teşkilatın güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Uçak toplantıda, "Kararlı ve emin adımlarla, yeni umutlardan zirveye uzanan yolculuğumuza devam ediyoruz. ‘İstikrar sürsün, teşkilatımız büyüsün’ diyerek Fethiye iş yeri temsilcilerimiz ve teşkilatımızla bir araya geldik. İstişarelerde bulunduk, yol haritamızı değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Uçak'ın vurguları ve teşekkürleri:

Şube Olağan Genel Kurulu'na ilişkin beklentilerini paylaşan Uçak, "Şeffaf, katılımcı ve demokratik bir anlayışla yürüteceğimiz Şube Olağan Genel Kurulumuzun; üyelerimize, teşkilatımıza, eğitim camiamıza, şehrimize ve emek hareketimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. Toplantıda birlik ve beraberliğin güçlendirilmesine özel önem verildi.

Teşkilat buluşmasına katılanlara ve Fethiye İlçe Başkanı Bayram Sungur ile üyelerine teşekkür eden Uçak, "Gücümüze güç katan, dünden bugüne emek, ömür ve gönül veren tüm üyelerimize, teşkilat buluşmamıza katılanlara ve İlçe Başkanımız Bayram Sungur’a teşekkür ediyorum. Olağan genel kurulumuzun birliğimize, beraberliğimize ve teşkilatımızın gücüne güç katmasını temenni ediyorum. Birlikte daha güçlü, birlikte daha müreffeh yarınlara" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

EĞİTİM BİR-SEN MUĞLA ŞUBE BAŞKANI ÖNDER UÇAK, 1 EYLÜL’DE BAŞLAYAN OLAĞAN GENEL KURUL SÜRECİ...

EĞİTİM BİR-SEN MUĞLA ŞUBE BAŞKANI ÖNDER UÇAK, 1 EYLÜL’DE BAŞLAYAN OLAĞAN GENEL KURUL SÜRECİ KAPSAMINDA FETHİYE’DE İŞ YERİ TEMSİLCİLERİ VE ÜYELER İLE BİR ARAYA GELDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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