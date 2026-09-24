Eğitim-Bir-Sen Muğla şubesinde üyeler sandık başında

Eğitim-Bir-Sen Muğla şubesinde delege seçimleri başladı:

Eğitim-Bir-Sen Muğla Şubesi’nin olağan genel kurul süreci kapsamında gerçekleştirilen delege seçimleri başladı. Şube Başkanı Önder Uçak, tüm üyeleri sandık başına giderek oy kullanmaya davet etti.

seçimin yürütülmesi ve katılımcılık:

Uçak, seçim sürecinin şeffaf, katılımcı ve demokratik bir anlayışla yürütüldüğünü belirtti. Seçimlerde görev alan sandık görevlilerine teşekkür eden başkan, tüm delege adaylarına başarılar diledi.

başkanın çağrısı ve dilekleri:

Önder Uçak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Eğitim-Bir-Sen Muğla Şubemizin Şube Olağan Genel Kurulu sürecinde gerçekleştirilen delege seçimlerimiz, ‘Haydi Bismillah’ diyerek başladı. Şeffaf, katılımcı ve demokratik bir anlayışla yürüttüğümüz seçimlerimizde görev alan sandık görevlisi arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm delege adaylarımıza başarılar diliyorum. Tüm üyelerimizi sandığa davet ediyor, teşkilatımızın iradesine katkı sunmaya çağırıyorum. Seçimlerimizin teşkilatımıza, üyelerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum"

Uçak, seçimlerin teşkilat ve üyeler için hayırlı olmasını dileyerek sandığa katılım çağrısını tekrarladı ve sürecin demokratik işleyişine vurgu yaptı.

EĞİTİM-BİR-SEN MUĞLA ŞUBESİ’NİN OLAĞAN GENEL KURUL SÜRECİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DELEGE SEÇİMLERİ BAŞLADI.