Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1400 +0,17%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Eğitim-Bir-Sen Muğla'da sandık başına çağrı: delege seçimleri sürüyor

Eğitim-Bir-Sen Muğla Şubesi, olağan genel kurul öncesinde Fethiye ve Seydikemer'de delege seçimlerini demokratik ve katılımcı şekilde sürdürüyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Eğitim-Bir-Sen Muğla'da sandık başına çağrı: delege seçimleri sürüyor

delege seçimleri sürüyor:

Eğitim-Bir-Sen Muğla Şubesi, olağan genel kurul sürecine hazırlık kapsamında Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde delege seçimlerini sürdürüyor. Üyeler, kurulan sandıklarda oy kullanarak temsilcilerini belirliyor.

şube başkanının çağrısı:

Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, seçimlerin demokratik ve katılımcı bir anlayışla devam ettiğini vurgulayarak tüm üyeleri sandığa davet etti. Uçak, "Şube Olağan Genel Kurulumuzun önemli adımlarından biri olan delege seçimlerimizi, Fethiye ve Seydikemer ilçelerimizde demokratik ve katılımcı bir anlayışla sürdürüyoruz. Seçim sürecinde görev alan sandık görevlisi arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm delege adaylarımıza başarılar diliyorum. Tüm üyelerimizi sandığa davet ediyor, teşkilatımızın iradesine katkı sunmaya çağırıyorum" dedi.

Uçak, sandık görevlilerine teşekkür ederek adaylara başarı dileklerini iletti ve üyelerin katılımının önemine dikkat çekti.

EĞİTİM-BİR-SEN MUĞLA ŞUBESİ’NİN OLAĞAN GENEL KURUL SÜRECİ ÖNCESİNDE İLÇELERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN...

EĞİTİM-BİR-SEN MUĞLA ŞUBESİ’NİN OLAĞAN GENEL KURUL SÜRECİ ÖNCESİNDE İLÇELERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DELEGE SEÇİMLERİ DEVAM EDİYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adana'da evlilik öncesi destek: çiftlere kredi başvurusu eğitimi
images

Esogü'de sağlıklı yaşam semineri kadına yönelik şiddetle mücadeleyi öne çıkardı
images

Bandırma'da yükümlülere istihdam kapıları açıldı
images

BŞEÜ'lü akademisyenin Çin çıkarması: iki ödül ve kalıcı koleksiyon kabulü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuşadası'nın yer altındaki aslanı turizme açılmayı bekliyor

Aydın incirinin gelecek yol haritası çalıştayda netleşti

Adana'da yaza veda etkinliğinde özel bireyler sahnede coştu

Wing chun eğitimi: tehlikeyi önden fark etmek hayatta kalmanın ön koşulu

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor