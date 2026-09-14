Eğitim coşkusu Van’da: 274 bin 685 öğrenciyle yeni döneme başlangıç

Yeni eğitim-öğretim yılı Van’da coşkuyla başladı

Van’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının açılışı, il genelinde düzenlenen törenlerle gerçekleşti. Sabah saatlerinde aileleriyle birlikte okullarına gelen öğrenciler sınıflarına kavuştu. 274 bin 685 öğrenci yeni dönemde ders başı yaptı.

Törenin akışı ve ilk gün görüntüleri:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, törenlerden biri Hatuniye İlkokulu’nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programı halk oyunları gösterisi izledi. Veliler, öğretmenler ve öğrenciler açılışta bir araya gelerek, yeni eğitim yılının heyecanını paylaştı. Protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Vali Ozan Balcı’nın mesajı ve öncelikler:

Törende konuşan Van Valisi Ozan Balcı, öğretmenlerin fedakârlığına dikkat çekti ve eğitim yatırımlarına vurgu yaptı. Vali Balcı, "Devletin ve milletin bütün imkanlarını eğitime sunmaya devam ediyoruz. Eğitim altyapısını iyileştirmeye çalışıyoruz. Aslında eğitim altyapısını iyileştirmeye çalışmak şehri geleceğe hazırlamak, çocukların hayallerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak demek. Yeni eğitim öğretim yılının şehrimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, Vanlı annelere, babalara, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilere kazasız belasız, sevgiyle, başarılarla dolu güzel bir eğitim öğretim yılı diliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Balcı ilk ders zilini çaldı ve protokol üyeleriyle birlikte sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti. Törene Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İl genelinde sürdürülen eğitim çalışmaları ve altyapı iyileştirme çabalarının, öğrencilerin öğrenim deneyimini güçlendirmeyi ve şehrin geleceğine yatırım yapmayı hedeflediği vurgulandı. Yeni dönemin hem öğrenciler hem de eğitim camiası için verimli ve güvenli geçmesi temenni edildi.

VAN'DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE 274 BİN 685 ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI.