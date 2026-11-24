Eğitim gündemi: 24 kasım hazırlıkları, TÜBİTAK ve okul güvenliği ön plana çıktı

Nevzat Akbaş başkanlığında, müdürlük yöneticilerinin katılımıyla haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

toplantıda ele alınan konular:

Toplantıda 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlikler, TÜBİTAK proje başvuruları, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) işleyişi, eğitim yatırımları ile okullarımızın bakım ve onarım çalışmaları değerlendirildi.

yürütülecek çalışmalar ve uyarılar:

Mevzuat değişiklikleri doğrultusunda yürütülecek çalışmalar, ödeneklerin etkin kullanımı, kurum içi işleyiş ve resmî yazışmaların zamanında tamamlanması konuları ele alındı. Kış mevsimi öncesinde okullarımızda alınması gereken güvenlik tedbirlerinin önemi vurgulandı.

Toplantı, birimlerin yürüttüğü çalışmaların değerlendirilmesi, talep ve önerilerin görüşülmesiyle sona erdi.

KARABÜK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEVZAT AKBAŞ BAŞKANLIĞINDA, MÜDÜRLÜK YÖNETİCİLERİNİN KATILIMIYLA HAFTALIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.