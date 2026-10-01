Eğitim inşaatında çatıda 24 saatlik eylem: işçiler ücretlerini alamadıklarını söylüyor

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, bir okul inşaatında çalışan ve ücretlerini alamadıklarını iddia eden işçiler, binanın çatısına çıkarak protesto başlattı. Eylem dün öğle saatlerinde başladı ve gece boyunca sürdü; işçilerin bekleyişi bugün de devam ediyor.

Eylemin başlangıcı ve gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan 4 işçi, emeklerinin karşılığını alamadıklarını öne sürerek dün öğle saatlerinde binanın çatısına çıktı. Vatandaşların durumun fark etmesi üzerine, adrese kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerin çatıdaki bekleyişi, yapılan çağrılara rağmen sürüyor.

Ekiplerin tedbiri ve ikna çalışmaları:

İtfaiye ekipleri, muhtemel bir atlama ya da düşme riskine karşı çevrede branda açarak güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri ise işçileri eylemlerinden vazgeçirmek için ikna çalışması yürütüyor. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekliyor. Tüm bu tedbirlere karşın, ikna çabaları şu ana kadar sonuç vermedi ve durum takip ediliyor.

Olayla ilgili yetkililerin ve tarafların açıklamaları beklenirken, ekiplerin güvenlik ve iletişim çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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