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Eğitim seferberliği sonuç verdi: Canik'te YKS ve LGS dereceleri ödüllendirildi

Canik Belediyesi, YKS ve LGS'de dereceye giren öğrencilere ödül verdi. Başkan İbrahim Sandıkçı, eğitim desteklerini artıracaklarını vurguladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:31

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Eğitim seferberliği sonuç verdi: Canik'te YKS ve LGS dereceleri ödüllendirildi

Eğitim seferberliği sonuç verdi: Canik'te YKS ve LGS dereceleri ödüllendirildi

Canik Belediyesi, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirmek için tören düzenledi. Tören, Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve öğrenci başarıları hem maddi hem de sembolik hediyelerle taçlandırıldı.

ödüller ve derecelere göre dağılım:

Törende verilen ödüller başarı dilimlerine göre şekillendi. YKS için ilk 500'e giren öğrencilere tablet bilgisayar, ilk 5 bine girenlere akıllı saat, ilk 50 bine girenlere ise kulak içi bluetooth kulaklık armağan edildi. LGS dereceleri için de yüzde 1'lik dilime giren öğrencilere tablet bilgisayar ve gram altın, yüzde 5'lik dilime girenlere akıllı saat, yüzde 10'luk dilime girenlere ise kulak üstü bluetooth kulaklık verildi.

belediyenin eğitim vizyonu ve katkıları:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, törende yaptığı konuşmada eğitim alanındaki proje ve desteklerin artırılacağını bildirdi. Sandıkçı, "Eğitim yolculuğunda gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" sözleriyle belediyenin eğitime verdiği önemi vurguladı ve "Gençlerimiz için gönülden çalışıyor, eğitim seferberliğimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Sandıkçı, öğrencilerin başarısında ailelerin ve öğretmenlerin payına dikkat çekerek katkılarından dolayı ailelere, öğretmenlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Ayrıca Canik Belediyesi'nin ilkokul birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilere çanta ve kırtasiye seti desteği sağladığını hatırlattı.

Tören kapsamında, belediyenin eğitim çalışmaları ve projelerini anlatan "Eğitimde Öncü Belediye Canik Belediyesi" adlı kısa film de gösterildi. Film katılımcılardan büyük alkış aldı ve program boyunca eğitim odaklı çalışmaların görünürlüğü artırıldı.

Programa Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, şube müdürleri, öğretmenler ve aileler katıldı. Tören, dereceye giren öğrencilerin ödüllerini almasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

CANİK BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) VE LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ&#039;NDE...

CANİK BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) VE LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ'NDE (LGS) DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞARI ÖDÜLLERİ TAKDİM TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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