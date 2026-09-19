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Eğitim talepleri için 39 ilçede 'İstanbul’u dinliyoruz' buluşmaları

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 39 ilçede eş zamanlı düzenlediği 'İstanbul’u Dinliyoruz' buluşmalarında eğitimle ilgili görüş, öneri ve talepleri dinledi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 17:19

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Eğitim talepleri için 39 ilçede 'İstanbul’u dinliyoruz' buluşmaları

Eğitim talepleri için 39 ilçede 'İstanbul’u dinliyoruz' buluşmaları

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, 39 ilçede eş zamanlı düzenlenen "İstanbul’u Dinliyoruz" buluşmaları eğitim gündemini yerel düzeyde tartışmaya açtı. Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür başkanlığında gerçekleştirilen programlarda öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim yöneticilerinin görüş, öneri ve beklentileri alındı.

Programın kapsamı:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinin koordinasyonunda yapılan etkinlikler, halkın doğrudan katılımına olanak sağladı. Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni etkinliğin amacını şu sözlerle özetledi: "İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Mücahit Yentür başkanlığında 39 ilçemizde şu anda tüm idareci arkadaşlarımız, ilçe milli eğitim müdürlerimiz ve şube müdürlerimiz tam kadro olarak kurumlardalar."

Çepni, hafta içi mesaiye gelemeyen vatandaşlar, öğrenciler ve veliler için hafta sonu ekstra zaman ayrıldığını belirtti ve "Onları bekliyoruz, onların sorunlarını dinleyip çözüm üretmek için hazırız" dedi. Katılımcıların talepleri kayıt altına alındı ve hızlı çözüm üretme sözü verildi.

Öğrenci beklentileri ve yerel yönetim işbirliği:

Sosyal medyada etkinlik duyurusunu gören öğrencilerden üçü Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelerek geçmiş dönemin çalışmalarına teşekkür etti ve gelecek döneme ilişkin ortak proje önerilerini paylaştı. Çepni, bu taleplerin not edildiğini ve en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışılacağını aktardı.

Fatih'te uygulanan aylık toplantılar öğrencilerin yönetime katılımını artırmayı hedefliyor. Çepni, "Özellikle lise ve ortaokul öğrencilerimize okul iklimine, öğrencinin bakış açısını alıyoruz" diyerek, sınıf başkanları ve okul meclis başkanlarıyla düzenli olarak bir araya geldiklerini söyledi. Uygulamaların gerekçeleri tartışılıyor; kaldırılması gereken uygulamalar varsa karar verilip uygulanıyor.

Katılımcı öğrencilerden Cihan Cavit Erol ise süreci şöyle özetledi: "Sosyal medya üzerinden biz bu programı gördük. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Muhammet Fatih Çepni’yi makamında ziyaret ettik. Öğrenciler olarak taleplerimizi ilettik. Geçmiş dönemleri değerlendirdik. Bu yıl içerisinde neler yapabileceğimizi ortak fikirler içerisinde paylaştık."

Programa ilişkin verilen mesaj, yerel düzeydeki halka açık dinleme toplantılarının eğitim politikalarına doğrudan geri bildirim sağladığı ve uygulama süreçlerini etkileme potansiyeli taşıdığı yönünde oldu. Yetkililer, gelen talepleri sistemli şekilde inceleyip uygulanabilir öneriler için adımlar atmayı hedefliyor.

FATİH İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUHAMMET FATİH ÇEPNİ

FATİH İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUHAMMET FATİH ÇEPNİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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