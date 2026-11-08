Eğitim uçağı Hezarfen havalimanı'nda inişte pistten çıktı

Hezarfen havalimanı'ndaki olay

Hezarfen Havalimanı'nda sabah saatlerinde iniş yapan bir eğitim uçağı, piste tutunamayarak toprak alana girdi. Pilot, uçağı kontrol altında tutarak aracı emniyetli şekilde durdurdu; olayda yaralanan olmadı.

Olayın seyri:

Edinilen bilgiye göre kaza Büyükçekmece'de gerçekleşti. İniş esnasında uçağın piste temasında yaşanan sorun sonucu araç pistten çıkarak çevredeki toprak alana yöneldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Soruşturma ve müdahale:

Kazadan yara almadan kurtulan pilot, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İlk incelemelerin tamamlanmasının ardından kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik çalışma başlatılacağı ve uçağın teknik inceleme yapılmak üzere bulunduğu yerden çekildiği öğrenildi.

Hezarfen Havalimanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı