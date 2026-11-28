Olayın detayları

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eğitim amaçlı gerçekleştirilen uçuş sırasında bir uçak iniş esnasında pist dışına çıkarak kırıma uğradı. Olayla ilgili ilk bilgiyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kurumun sosyal medya hesabından paylaştı.

Müdahale ve operasyonel durum

Bakanlık açıklamasına göre, ARFF ve ilgili ekipler hızla bölgeye intikal ederek gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanma bulunmadığı tespit edildi.

Paylaşımda ayrıca uçağın bulunduğu yerden kaldırıldığı ve havalimanındaki iniş ve kalkış trafiğinin sorunsuz şekilde devam ettiği belirtildi. Bakanlık, öğrenci pilot için geçmiş olsun dileklerini iletti.

SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI’NDA EĞİTİM UÇAĞI İNİŞ SIRASINDA PİST DIŞINA ÇIKARAK KIRIMA UĞRADI.