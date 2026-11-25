Eğitim uçuşunda şehit olan askerlerin naaşları ankara'ya sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığına göre, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterde 5 asker şehit oldu. Şehitlerin naaşları, adli tıp işlemleri için Ankara'ya getirildi.

kaza ve şehit sayısı:

Olayla ilgili resmi açıklamayı yapan MSB, kazada görevli beş askerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kaza kırıma uğrayan aracın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait olduğu belirtildi.

adli tıp ve uğurlama töreni:

Şehitlerin naaşları, adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından Eskişehir'de düzenlenecek uğurlama törenine getirilecek. Törenin ardından naaşlar defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

Eskişehir’deki helikopter kazasında şehit olan 5 askerin naaşı Ankara’ya getirildi