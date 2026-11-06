Eğitim ve sektör iş birliğiyle Samsun gastronomisi markaya hazırlanıyor

OMÜ’de "Her yönüyle Samsun gastronomisi" toplantısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen "Her Yönüyle Samsun Gastronomisi: Eğitim ve Sektör Bakışı" konferansı, kentin mutfak mirası ile eğitim ve sektör ilişkisini masaya yatırdı. Turizm Fakültesi Şevket Aşçı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programın moderatörlüğünü Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Kızıleli üstlendi.

Samsun mutfağının kimliği ve yerel ürünlerin yeri:

Konuşmacılar, Samsun’un zengin yöresel lezzetlerinin gastronomi turizmi açısından taşıdığı potansiyele dikkat çekti. Yerel ürünlerin korunması ve tanıtılmasının, kentin mutfak kimliğini güçlendireceği vurgulandı. Otel ve butik işletme temsilcileri, ziyaretçilerin özellikle Karadeniz mutfağına ve yöresel tatlara ilgi gösterdiğini; bunun da menülerde yerel ürünlere daha fazla yer verilmesini teşvik ettiğini aktardı.

Şef Abdullah Erdemir, otel mutfaklarının sektörel deneyimlerini paylaşırken, gastronomi ve aşçılık bölümlerinden mezun olan çok sayıda çalışanı istihdam ettiklerini belirtti. Erdemir, yerel ürünleri modern mutfak teknikleriyle yeniden yorumlayarak misafirlerin karşısına çıkardıklarını söyledi.

İşletmecilik, eğitim ve staj uygulamalarının önemi:

Butik işletmeci Şef Merve Akkuş, işletmecilik anlayışlarının temelinde yerel ürünlerle çalışmanın ve geleneksel mutfak kültürünü yaşatmanın bulunduğunu ifade etti. Akkuş, yerel tedarikçilerle kurulan iş birlikleriyle mevsimlik menüler hazırladıklarını ve işletmelerinde sunulan yemeklerin yerel ürünlerle hazırlandığını dile getirdi. Ayrıca genç şeflere çalışma imkânı sunmanın, gastronomi kültürünün gelecek nesillere aktarılması açısından kritik olduğunu vurguladı.

Konferansta eğitim boyutu, Kız Meslek Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Öğretmeni Emrah Zeyyat Karbancıoğlu tarafından değerlendirildi. Karbancıoğlu, mesleki eğitimin sektörün beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiğini belirterek öğrencilerin mesleğin zorluklarını tanıyarak kariyer planlaması yapmalarının önemine dikkat çekti. Farklı işletmelerde staj yapmanın mesleki gelişime önemli katkı sağlayacağı aktarıldı.

Konuşmacılar ortak görüş olarak, nitelikli mutfak profesyonellerinin yetiştirilmesinde eğitim kurumları ile sektör temsilcileri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Bu iş birliklerinin staj, müfredat uyumu ve saha deneyimini artırmaya yönelik somut adımları içermesi gerektiği belirtildi.

Programın son bölümünde Samsun’un gastronomi destinasyonu olma potansiyeli ele alındı. Katılımcılar, mevcut çalışmaların umut verici olduğunu, ancak yerel lezzetlerin korunması, tanıtılması ve görünür hâle getirilmesinin sürdürülebilir biçimde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Bu tür adımların Samsun’u gastronomi turizminde bir marka destinasyona dönüştürebileceği konusunda görüş birliği sağlandı.

Etkinlik, moderatör Arş. Gör. Dr. Mehmet Kızıleli tarafından konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) TURİZM FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “HER YÖNÜYLE SAMSUN GASTRONOMİSİ: EĞİTİM VE SEKTÖR BAKIŞI” BAŞLIKLI KONFERANSTA, SAMSUN MUTFAĞININ GASTRONOMİ TURİZMİNDEKİ POTANSİYELİ, SEKTÖREL BEKLENTİLER VE GASTRONOMİ EĞİTİMİNİN ÖNEMİ DEĞERLENDİRİLDİ.