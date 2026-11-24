Yunusemre'de 24 Kasım öğretmenler günü programı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında belediye bünyesinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Kendisinin de eğitimci kimliği taşıdığı buluşmada hem resmi törenler hem de saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Tören ve ziyaretlerin akışı:

Gün, ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törenin ardından Başkan Balaban, belediyenin eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezleri ziyaret ederek öğretmenlerle sohbet etti. İlk durak, Publika çatısı altındaki Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezleri oldu. Burada kadınlara yönelik eğitim ve meslek kazandırma çalışmaları yürüten öğretmenlerle bir araya gelen Balaban, programın ikinci bölümünde Yunus Emre Kültür Park içindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, özel ihtiyaçlı çocuklara eğitim veren öğretmenler ve öğrencilerle buluşuldu. Programa belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri de katıldı; ziyaretlerde öğretmenlerin saha deneyimleri ve ihtiyaçlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkanın mesajı:

Buluşmada konuşan Semih Balaban, "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, sizlerin ve ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" sözleriyle mesleğin önemine vurgu yaptı. Balaban, öğretmenliğin büyük emek, sabır ve sorumluluk gerektirdiğini belirterek, öğretmenlerin çocukları sadece bilgiyle donatmakla kalmayıp onların hayata hazırlanmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Balaban ayrıca, özel ihtiyaçlı bireylerin gelişimine emek veren öğretmenlerin çabasını ve Kadın Dayanışma Merkezleri'nde kadınların güçlenmesine katkı sağlayan eğitimcilerin rolünü öne çıkardı. "Her çocuğun eğitim hakkı için özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimize emekleri ve özverileri için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Etkinlik sonunda öğretmenler, kendilerini Öğretmenler Günü'nde hatırlayan ve destekleyen Başkan Balaban'a teşekkürlerini iletti.

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BELEDİYE BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ.