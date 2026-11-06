Eğitimcilere ses ve ifade becerileri kazandıran diksiyon programı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde diksiyon eğitimi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda, Eğitimcilerin Eğitimi Programı kapsamında 'Güzel Konuşma ve Diksiyon' eğitimi düzenlendi. Program, öğretim görevlileri ve eğitimcilere yönelik iletişim becerilerini güçlendirmeyi hedefledi.

Eğitimin kapsamı ve uygulamaları:

Eğitimi veren Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mustafa Demircan programda doğru nefes alma teknikleri, sesin etkili kullanımı, kelimelerin doğru vurgulanması ve beden dilinin iletişimdeki rolü konularını ele aldığını aktardı. Katılımcılar bu başlıklar çerçevesinde teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı alıştırmalar da yaptı.

Amaç ve beklentiler:

Demircan, konuşmanın yalnızca bilgi aktarma aracı olmadığını; aynı zamanda güven ve etkileşim unsuru olduğunu vurguladı. Eğitimin amacı, eğitimcilerin hem sınıf içinde hem de sosyal yaşamda kendilerini daha açık ve etkili biçimde ifade edebilmelerini sağlamak ve bu becerileri öğrencilerine örnek olacak şekilde kullanmalarına katkı sunmaktır.

NÖHÜ’DE EĞİTİMCİLERE GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON EĞİTİMİ