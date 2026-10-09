Eğitimde 20 yılda dönüşüm: 750 bin derslikle yeni döneme geçiş

Eğitim yatırımlarında son 20 yılın bilançosu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir Dikili'de açılışı yapılan Bayburtlu Hasan Şentürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi programında yaptığı konuşmada Türkiye'nin okul ve derslik envanterinde kayda değer bir dönüşüm yaşandığını belirtti. Bakan Tekin, 2002'de ülke genelinde toplam 350 bin derslik olduğunu, bugün ise bu rakamın 750 bine ulaştığını ifade etti.

Tekin, 2002 öncesinden kalan yaklaşık 150 bin dersliğin bulunduğunu, aradaki farkın ise yaklaşık 600 bin yeni derslik inşasıyla kapandığını söyledi ve bu çalışmayı "gerçekten devasa bir hizmet" olarak nitelendirdi. Ayrıca, son üç yılda resmi bütçeyle tamamlanıp henüz açılışı yapılmamış 120 okul olduğuna dikkat çekti.

Mesleki eğitime yeniden verilen önem:

Bakan Tekin konuşmasında mesleki ve teknik eğitimin tarihsel konumuna vurgu yaptı. Cumhuriyet dönemi kurucu kadrolarının mesleki eğitime önem verdiğini hatırlatan Tekin, 1997 sonrası başlayan katsayı uygulamasının meslek liselerinin ve imam hatiplerin ortaöğretimdeki oranlarını olumsuz etkilediğini aktardı. Tekin, katsayı uygulamasıyla imam hatiplere giden öğrenci oranının yüzde 10'dan yüzde 2'lere, meslek liselerine giden öğrenci oranının ise yüzde 40'lardan yüzde 17'lere gerilediğini ve bunun toplumda büyük travmalara yol açtığını söyledi.

Bakan, 2013'ten itibaren mesleki eğitimi güçlendirmek için yoğun çaba harcandığını, İzmir'de mesleki ve teknik eğitimde önemli bir ivme yakalandığını belirtti. Uluslararası araştırmalara atıfla iyi verilen mesleki eğitimin ülkelerin milli gelirini yüzde 2 ile yüzde 5 arasında artırabileceğini anımsattı ve hayırseverlerin mesleki eğitim yatırımlarına katkılarına şükran sundu.

Sınıf mevcutları, öğretmen rolü ve aile sorumluluğu:

Tekin, 20 yıl öncesine kadar bazı sınıflarda 70-80 kişilik öğretim yapıldığını, bugün ise derslik başına düşen ortalama öğrenci sayısının 20'li rakamlara indiğini vurguladı. Yeni okul ve derslik yatırımlarıyla sınıf mevcutlarının azaltılmasının sağlandığını ifade etti.

Bakan ayrıca öğretmenlerin okul binalarına ruh veren asıl unsur olduğunu belirterek okullar ve öğrencilerin öğretmenlere emanet edildiğini söyledi. Ancak sadece öğretmenlerin yüküne bırakılamayacak bir sorumluluk alanı olduğuna dikkat çekti; ailelerin ve toplumun da çocukların milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesinde aktif rol oynaması gerektiğini vurguladı.

Tekin, bir çocuğun 18 yıllık yaşam sürecinin yaklaşık 160 bin saat olduğunu, bunun içinde okulda geçirilen sürenin yaklaşık 11 bin saat olduğunu hatırlatarak, okulda geçirilen zamanın toplam yaşam içindeki payının sınırlı kaldığını; bu nedenle ailenin ve toplumun etkisinin belirleyici olduğunu söyledi.

Bakan ayrıca dijital mecralarda, sosyal medyada ve dizi platformlarında çocuklara "küresel değerler" dayatılmaya çalışıldığı uyarısında bulundu. Bu söylemlerin masum görünse bile milli ve manevi değerleri aşındırma riski taşıdığını belirtti ve çocukların bu tür etkilerle şekillendirilmesine karşı dikkat çağrısında bulundu.

Program kapsamında Tekin, kamu bütçesiyle tamamlanan okulların resmi açılış törenlerine katılmadığını, yalnızca hayırseverlerin yaptırdığı okulların açılışına gittiğini kaydetti. Açılış öncesi ve sonrasında okul içinde öğretmenlerle görüşmeler yapan Tekin, yeni eğitim yuvasının öğrenciler ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Protokolde ayrıca Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, İzmir Valisi Süleyman Elban, milletvekilleri, öğretmenler, öğrenciler ve okul çalışanları yer aldı. Ayhan, Şentürk ailesinin katkılarına teşekkür ederken, Elban öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesini temenni etti. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek okul resmen hizmete açıldı.

Tekin'in İzmir vurgusu, kentteki arsa üretiminde planlanan eğitim yatırımlarının sürdürüleceği taahhüdüyle tamamlandı. Bakan, imar sorunu olmayan arsalarda ihtiyaç duyulan eğitim yatırımlarının planlanacağını bildirerek İzmir'e sık sık geldiğini ve kentle kurduğu bağı ifade etti.

Sonuç olarak Bakan Tekin'in açıklamaları, Türkiye'de son iki dekadaki eğitim altyapısı yatırımlarının boyutunu, mesleki eğitime verilen önemi ve eğitim-politikaları ile aile-toplum sorumluluklarının altını çizen bir gündem ortaya koyuyor. 750 bin derslik rakamı, yapılan yatırımların nicel bir göstergesi olarak öne çıkıyor ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi hedefinin takip edileceği mesajını taşıyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN İZMİR PROGRAMI KAPSAMINDA DİKİLİ'DE BULUNAN BAYBURTLU HASAN ŞENTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ AÇILIŞINA KATILDI.