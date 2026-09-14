Eğitimde baştan sona destek: Bağcılar'dan çocukluktan üniversiteye kapsamlı hizmet

Bağcılar Belediyesi eğitimde bütüncül bir yaklaşım benimsiyor

Bağcılar Belediyesi, ilçedeki çocuk ve gençlerin eğitim hayatını desteklemek amacıyla ilkokuldan üniversiteye kadar uzanan çok yönlü hizmetler sunuyor. Belediye; kurslar, kırtasiye yardımı, başarı ödülleri ve tercih danışmanlığı gibi uygulamalarla hem öğrencilerin hem de velilerin yanında oluyor. "Önce eğitim" ilkesiyle hayata geçirilen projeler ilçede yoğun ilgi görüyor.

erken yaşta gelişim: Bağ Yuva çocuk etkinlik merkezleri:

4-5 yaş grubuna yönelik faaliyet gösteren Bağ Yuva Çocuk Etkinlik Merkezi çocukların zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimini destekleyen bir programla hizmet veriyor. Merkezlerde düzenlenen etkinlikler; fiziksel, zihinsel, psikomotor, sosyal ve duygusal alanlarda çocukların gelişimini hedefliyor. Amaç, okul hayatına daha donanımlı adım atmaları için öğrenirken eğlenmelerini sağlamak.

ortaokul çağına özel destek: Bilgi Evleri ve kulüpler:

İlçedeki Bilgi Evleri, 8-14 yaş arası öğrencilere Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce ve Sosyal Bilgiler derslerinde uzman eğitmenlerle etüt imkanı sunuyor. Öğrenciler deneme sınavları ve birebir etütlerle eksiklerini giderirken, resimden okçuluğa kadar uzanan 66 kulüpte yeteneklerini geliştirebiliyorlar.

gençlik merkezinde yaşam becerileri ve hazırlık kursları:

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi, 15-28 yaş arası gençlere yönelik eğitimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle hizmet veriyor. Merkez; yabancı dil, müzik ve atölye çalışmaları ile gençlerin bilgi ve becerilerini artırmayı, ayrıca üniversiteye hazırlık kurslarıyla akademik hedeflerine ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor. Merkezde her yıl 70 bin genç farklı branşlarda hizmet alıyor.

yükseköğretim desteği ve maddi yardımlar:

Bağcılar Belediyesi, üniversiteye geçiş sürecinde öğrencilere yönelik somut destekler de sağlıyor. YKS başvuru ücretleri belediye tarafından karşılanıyor ve lisans programlarına yerleşen öğrencilere verilen başarı ödülü 15 bin TL'ye yükseltildi. Bu ödül, Bağcılar'da ikamet eden ve devlet üniversitelerine veya vakıf üniversitelerinin tam burslu lisans programlarına yerleşen öğrencilere veriliyor. Ayrıca öğrencilere sağlanan abonman desteği de sürdürülüyor.

Eğitim-öğretim yılı başlangıcında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine dağıtılan kırtasiye setleriyle de 25 bin öğrenciye destek veriliyor. Kırtasiye setlerinde kalem, defter, cetvel ve boyama seti gibi temel malzemeler bulunuyor.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, çocukların ve gençlerin nitelikli eğitime erişiminin geleceğe yapılacak en değerli yatırım olduğunu vurgulayarak: “Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize yönelik projeleri hizmete sunuyoruz. Özellikle eğitim hayatlarını tamamlayana kadar hem maddi hem manevi olarak her zaman yanlarındayız” dedi.

BAĞCILAR BELEDİYESİ, İLKOKULDAN ÜNİVERSİTEYE KADAR ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM HAYATI BOYUNCA YANINDA OLUYOR. BELEDİYE BÜNYESİNDE VERİLEN KURSLAR, KIRTASİYE YARDIMI, BAŞARI ÖDÜLLERİ, TERCİH DANIŞMANLIĞI GİBİ HİZMETLERLE ÖĞRENCİLERE VE AİLELERİNE DESTEK SAĞLANIYOR.