Eğitimde hedefleri ve projeleri değerlendirdiler: Sinan Aydın Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi'nde

ziyaretin amacı ve ilk izlenimler:

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında okulun eğitim anlayışı, yürütülen projeler ve öğrencilerin gelişimini destekleyen uygulamalar hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

öğrencilerle yapılan sohbetler:

Aydın, öğrencilerle birebir görüşmeler gerçekleştirerek eğitim hayatları, hedefleri ve gelecek planları üzerine konuştu. Görüşmelerde öğrencilerin akademik hedefleri kadar mesleki yönelimleri ve kişisel gelişim beklentileri de ele alındı. Ziyarette, öğrencilerin motivasyonunu artırmaya yönelik destekleyici yaklaşımlar ve okul dışı faaliyetlerin önemi vurgulandı.

öğretmenlerle akademik değerlendirme ve proje odaklı eğitim:

İl Millî Eğitim Müdürü, öğretmenlerle bir araya gelerek okulun akademik çalışmaları ile proje odaklı eğitim anlayışını değerlendirdi. Toplantıda öğretim yöntemleri, ders içi uygulamalar ve öğrenci başarısını artırmaya yönelik projeler tartışıldı. Ayrıca, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyen eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği üzerinde duruldu.

Ziyaret, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler arasında eğitim hedeflerinin netleştirilmesi ve proje tabanlı uygulamaların güçlendirilmesi yönünde karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlandı.

ESKİŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SİNAN AYDIN, CEMAL MÜMTAZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİNİ ZİYARET EDEREK ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ.