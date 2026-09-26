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Eğitimde kalite ve eşgüdüm için Erzurum'da kapsamlı değerlendirme

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü, MEB müfettişleri ve birim amirleri eğitim yatırımları, projeler ve süreçlerin iyileştirilmesini değerlendirdi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Eğitimde kalite ve eşgüdüm için Erzurum'da kapsamlı değerlendirme

Eğitimde kalite ve eşgüdüm için Erzurum'da kapsamlı değerlendirme

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü çatısı altında, Millî Eğitim Bakanlığı müfettişleri ve birim amirlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, kentteki eğitim yatırımlarının, yürütülen projelerin ve hizmet sunumunun niteliğini artırmaya yönelik somut adımlar atmayı hedefledi.

Toplantının odağı:

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında yapılan toplantıda, bakanlık müfettişlerinin il genelinde yürüttüğü incelemeler sonucu hazırlanan raporlar ele alındı. Müfettişlerin saha gözlemlerine dayanan tespit, değerlendirme ve rehberlik önerileri ayrıntılı şekilde paylaşılarak mevcut uygulamaların nasıl geliştirileceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmelerde, yürütülen projelerin etkinliği, eğitim yatırımlarının önceliklendirilmesi ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesine yönelik öneriler tartışıldı. Birim amirleri ile yapılan istişarelerde, sahadan gelen geri bildirimlerin yönetim kararlarına entegrasyonu önemsendi.

Uygulama birliği ve kalite artışı hedefleri:

Toplantıda, eğitim hizmetlerinin Erzurum genelinde daha etkin, verimli ve hızlı yürütülmesi ve bürokratik iş ve işlemlerde tam bir uygulama birliğinin sağlanması öncelikli hedefler olarak belirlendi. Mevcut eğitim süreçlerinin kalitesinin artırılması için somut yol haritaları ve izleme mekanizmalarının kurulması gerektiği üzerinde duruldu.

Toplantı sonunda değerlendirme yapan İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, eğitimde kalitenin sürekli artırılması ve koordinasyonun güçlendirilmesi adına bu tür istişare ve rehberlik toplantılarının büyük önem taşıdığını vurguladı. Katılımcılar, raporlar doğrultusunda atılacak adımların takip edileceğini ve uygulama birliğinin sağlanması için iş birliğinin sürdürüleceğini belirtti.

ERZURUM’DA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ VE BİRİM AMİRLERİNİN...

ERZURUM’DA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ VE BİRİM AMİRLERİNİN KATILIMIYLA GENİŞ KAPSAMLI BİR "DEĞERLENDİRME TOPLANTISI" GERÇEKLEŞTİRDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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