Eğitimde kalite ve fırsat eşitliğine odaklanan Aydın valisinin yeni dönem mesajı

Vali Varol'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle yayımladığı mesajda eğitimin bir ülkenin geleceğine yapılan en önemli ve kalıcı yatırım olduğunu belirtti. Yeni dönemin Aydın, ülke ve eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyen Varol, öğrencilerin bilgiye değer veren, merak eden, araştıran ve öğrendiklerini hayata geçiren bireyler olarak yetiştirilmesinin öncelikleri arasına alındığını ifade etti.

Vali Varol'un mesajı:

Varol, eğitim ortamlarının niteliğini artırmanın, eğitim sisteminin niteliğinin yükseltilmesinin ve çocukların değişen dünyanın ihtiyaçlarına hazırlanmasının temel hedefler olduğunu vurguladı. Mesajında İlimizde eğitimde kaliteyi ve fırsat eşitliğini güçlendirmek, okul ortamlarının niteliğini artırmak ve her öğrencimizin eğitim imkanlarına erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. ifadelerine yer verdi.

Eğitim hedefleri ve paydaş iş birliği:

Vali Varol, bu hedeflere ulaşmanın öğretmenler, veliler ve ilgili kurumların birlikte hareket etmesiyle mümkün olacağını belirtti. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfedebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ortamlarda eğitim görmelerinin önemine dikkat çekti ve öğretmenlerin fedakârlıklarına ile velilerin desteklerine şükranlarını iletti.

Mesajında ayrıca Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile görevleri başında şehit düşen öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Varol, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm eğitim camiası için verimli ve başarılı geçmesini diledi.

Vali Varol, il genelinde eğitimde kalite ve fırsat eşitliğini güçlendirme hedefinin kararlılıkla sürdürüleceğini tekrar ederek, okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesinin eğitim süreçlerinin daha sağlıklı ilerlemesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı ve tüm paydaşlara başarı temennisinde bulundu.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ HAYIRLI OLMASI TEMENNİSİNDE BULUNAN AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL; "İLİMİZDE EĞİTİMDE KALİTEYİ VE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK, OKUL ORTAMLARININ NİTELİĞİNİ ARTIRMAK VE HER ÖĞRENCİMİZİN EĞİTİM İMKANLARINA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ" DEDİ.