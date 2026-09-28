Eğitimde sorumluluk ve terörsüz Türkiye hedefi: birlik ve reform çağrısı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuşan Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, 'terörsüz Türkiye' hedefine dikkat çekerek toplumda birlik, huzur ve eğitimin rolüne dair kapsamlı mesajlar verdi. Konuşma, Yükseköğretim Kurulu'nun bu yıl üniversitelerden beklediği gündem doğrultusunda gerçekleşti.

terörün insan ve ekonomi üzerindeki etkisi:

Dr. Emiroğlu, konuşmasında Türkiye'nin son 45 yılda terör nedeniyle ağır kayıplar verdiğine vurgu yaparak, bu sürede 15 binden fazla şehit verildiğini ve ekonomik maliyetin 2 trilyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlattı. Bu kaybın sadece canlarla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda refah ve kalkınma hedeflerini de geriletmiş olduğunu belirtti: 'Terör sadece canımızı değil, refahımızı da çaldı.'

Emiroğlu, eğer söz konusu kaynaklar çatışma ortamında tüketilmeseydi sanayi yatırımlarıyla kişi başına düşen milli gelirin bugün 18 bin dolar değil, 40 bin dolar civarında olabileceğini ifade etti. Bu tespit, konuşmasının ekonomi ve güvenlik arasındaki bağa dikkat çeken ana unsurlarından biri oldu.

eğitim vizyonu ve gençlik odaklı yaklaşım:

Üniversitelerin terörsüz bir Türkiye zemininde önemli görevleri olduğunu söyleyen Emiroğlu, YÖK'ün çağrısına paralel olarak yükseköğretimin toplum ve ülke ihtiyaçlarıyla uyumlu olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca TÜİK verilerine atıfta bulunarak bugün nüfusun yüzde 14,8